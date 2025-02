Casa de repouso interditada: 13 pessoas são reintegradas às famílias de origem

Foto: FCO FONTENELE Ministério Público interditou a Casa de Repouso Psiquiátrica São Gabriel no dia 6 passado

A Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS) informou que cinco pessoas idosas e oito adultas com menos de 60 anos, que estavam na Casa de Repouso São Gabriel, em Fortaleza, foram reintegradas às famílias de origem.

O abrigo foi interditado no último dia 6 por condições inadequadas de funcionamento Reintegração ocorre após a intervenção do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas).

De acordo com a SDHDS, as equipes de Assistência Social do Município produziram o levantamento de dados dos idosos acolhidos na Casa São Gabriel, identificando dados pessoais, familiares, inscrição no Cadastro Único e benefícios socioassistenciais.

A secretaria informou também que está sendo feita a busca prioritária por familiares responsáveis para o acolhimento e cuidados e que esses dados do estudo socioassistencial serão apresentados ao Tribunal de Justiça do Ceará dentro do prazo estabelecido no processo.

"Será proposta a criação de um grupo de trabalho composto pela rede socioassistencial do Estado e do Município para a realocação dos idosos em unidades de acolhimento", diz a pasta.

