Ceará registra 280 pessoas resgatadas de trabalho escravo em 10 anos

Foto: Fiscalização do Trabalho De acordo com Auditores Fiscais do Trabalho, entre 1995 e 2024 foram 65.598 trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão no Brasil

Nos últimos 10 anos, o Ceará teve 280 pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão libertadas por meio das operações da Fiscalização do Trabalho. O maior número de resgates foi no ano de 2021, com 37 trabalhadores libertados.

De acordo com Auditores Fiscais do Trabalho, entre 1995 e 2024 foram 65.598 trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão no Brasil. São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro estão entre os estados com maior número de registros.

Conforme dados do Ministério Público do Trabalho (MPT), o Ceará registrou 52 denúncias de trabalho análogo à escravidão em 2025. São aproximadamente quatro denúncias por mês.

Trabalhadores em situação análoga à escravidão resgatados no Ceará

Conforme dados da Fiscalização do Trabalho no Ceará, houve resgates no setor da construção civil nos municípios de Itaitinga e Aquiraz. Atividades de extração da carnaúba e outras práticas rurais, como o cultivo do caju, também foram identificadas com esse tipo de trabalho.

"Após os resgates, os auditores asseguram a reparação dos danos sofridos pelos trabalhadores, como pagamento das verbas rescisórias e seguro-desemprego", destaca a Fiscalização do Trabalho no Ceará.

68% dos trabalhadores resgatados em 2025 estavam em áreas urbanas

De acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, os resgates no meio urbano superaram o meio rural em 2025. No País, 68% dos trabalhadores resgatados estavam em áreas urbanas, o que aponta para uma mudança de padrão em relação a anos anteriores.