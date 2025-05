Virgínia e Adelaide

Foto: Divulgação/Freepik Algumas ações foram implementadas nos últimos anos no Ceará para promover a igualdade racial, equidade e o combate ao racismo. Entre elas estão a criação da Secretaria da Igualdade Racial (Seir) e demais políticas municipais e estaduais.

A história da psicanálise no Brasil tem algumas figuras marcantes. Uma delas é o médico baiano Juliano Moreira que, em1899, fazia referências às ideias de Sigmund Freud. Outra dessas figuras foi Virgínia Leone Bicudo, uma mulher negra, nascida em 1910 no bairro da Luz em São Paulo, filha de Giovanna Leone, imigrante italiana e de Theófilo Bicudo, um negro nascido livre que foi impedido de tornar-se médico em função do racismo. Como ela mesma disse, "estreei o divã no Brasil". O divã foi o da doutora Adelheid Koch, psicanalista judia que veio de Berlim fugindo do regime nazista em 1936, a convite de Durval Marcondes.

Virginia Bicudo foi uma personagem histórica de múltiplos pioneirismos. Única mulher de sua turma a receber o título de Bacharel em Ciências Políticas e Sociais na USP. Foi a única mulher e a única pessoa negra dessa turma. Ainda na graduação teve contato com a psicologia do inconsciente de Sigmund Freud e disse "é isso que estou procurando".

Em 1945 teve sua dissertação de mestrado sobre a questão racial no Brasil publicada na revista Sociologia. Foram muitas suas atividades, mas foi como psicanalista que ficou mais conhecida. Assim como Donald Winnicott (na Inglaterra) e Françoise Dolto (na França), Bicudo teve seu programa de rádio (na Rádio Excelsior) e sua coluna no jornal (na Folha da Manhã), ambos intitulados "Nosso Mundo Mental" que depois virou livro, lançado em 1956. Essa sua coluna no jornal discutia questões do cotidiano, tendo como lente, a psicanálise. Foi a primeira sobre psicanálise em um grande jornal brasileiro.

A história do encontro dessas duas mulheres pioneiras da psicanálise, de realidades bastante distintas, estreou nas telas dos cinemas no último dia 8. Com direção de Jorge Furtado e Yasmin Thayná a película, que encerrou o festival de Gramado em 2024, fez-me lembrar de uma querida ex-aluna (Brenna Gandía) do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza que, em 2021, defendeu seu trabalho de conclusão de curso com o tema do pioneirismo de Virgínia Bicudo.

Em um tempo onde a vida de duas adolescentes influenciadoras (?) e o namorado de uma delas, filho de famosos, consegue capturar a cena de um país, fica aqui o convite para o leitor conhecer a vida de duas mulheres de fato, influenciadoras.