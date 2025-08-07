Aceleração, IA e Demência em Massa

Foto: Divulgação/ Meta A Inteligência Artificial (IA) da meta está disponível para usuários do WhatsApp

O filósofo italiano Franco Berardi, conhecido como Bifo, sinaliza (e não é de hoje) acerca dos efeitos que a tecnologia pode gerar nos seres humanos, fazendo uma articulação entre a inteligência artificial e a demência natural. Não é novidade o fato de que, na medida em que processos cognitivos são cada vez mais automatizados, muitas de nossas competências vão sendo anuladas. Segundo o italiano nascido em Bolonha, a humanidade está perdendo habilidades cognitivas e emocionais o que traz como efeito a depressão psicológica produzida pela solidão e a explosão da agressividade acumulada e não expressa.



Esse recorte dos tempos em que vivemos não poderia ser mais fiel ao que assistimos cada vez mais frequentemente nas salas de aula, nos consultórios, nas relações familiares, no mundo do trabalho. Sujeitos capturados pelas telas, pelos aplicativos, tudo isso regido por um imediatismo que, somado ao isolamento social e tendo como eixo o imperativo de gozar, nos faz vislumbrar um horizonte nebuloso.



Um dado aparentemente banal como o whatsapp disponibilizar a possibilidade de uma mensagem de voz ser escutada em velocidade maior, uma vez e meia, duas vezes mais rápida do que a original, nos diz muito do nosso tempo. A aceleração está presente nos mais diversos recortes dos aplicativos. O Tik Tok, uma das plataformas de mídia social mais baixadas e usadas no mundo, talvez seja o exemplo marcante. Os impactos dessa aceleração no psiquismo de um sujeito adulto são drásticos e, nas crianças, ainda mais devastadores.



Um dia desses discutindo essa temática em sala de aula lancei a pergunta: quando vocês estiverem com seus pacientes vão pedir para que eles falem de forma acelerada? Que eles façam um breve resumo com o motivo que os levaram a procurar um psicoterapeuta? Como é que um profissional que tem a escuta como ferramenta não consegue escutar? Tais questões causaram.



Urge pensarmos em abrir vias de discussão nos mais diversos âmbitos. Lembro aqui que a Inteligência Articifial já foi considerada pelo físico inglês Stephen Hawkins o maior perigo para a humanidade.

