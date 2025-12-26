A vida presta

Foto: DIVULGAÇÃO Sabrina Matos, psicólogca

Dois mil e vinte e cinco vai chegando ao fim. Ano que marcou os 40 anos de retorno do Estado Democrático de Direito no nosso país. Ano em que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria Geral da República que acusou um ex-presidente e outros aliados de envolvimento no planejamento de um golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. Ano em que esse mesmo ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, associação criminosa e outros crimes.

Ano em que o Brasil registrou mais de mil casos de feminicídios. Feminicídio é quando o homem mata uma mulher pelo fato dela ser mulher. Aqui no Ceará, até o início de dezembro, 44 mulheres foram esfaqueadas, carbonizadas e decapitadas, o que coloca nosso estado em um ranking horroroso. A pergunta que move cidadãos, pesquisadores e estudiosos: por que tanto ódio?

Nessa mesma pegada, 2025 foi o ano em que um cantor abriu a boca para afirmar que as filhas de um famoso apresentador (já falecido) estariam prostituindo o legado do pai ao abrirem espaço na rede de televisão para receber o Presidente da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ano em que um filósofo, professor e apresentador que nasceu e cresceu em meio aos livros, à música, a cultura, afirmou, em uma entrevista intitulada "Nova Masculinidade" que as feministas deveriam enfatizar uma agenda positiva para os homens. Como assim? Não se trata de "nova" ou "velha" masculinidade, meu caro. Como já disse a antropóloga e professora argentina Rita Laura Segato, "a agressão contra os corpos das mulheres é uma declaração de masculinidade diante do mundo".

Mas dois mil e vinte e cinco nos trouxe alegrias! As muitas premiações do filme "Ainda Estou Aqui", incluindo o Globo de Ouro, Festival de Veneza, Prêmio Goya e o Oscar. Pegando carona, em 2026, só na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, "O Agente Secreto" é um dos semifinalistas na categoria de filme internacional, "Apocalipse nos Trópicos", na lista de Melhor Documentário e "Amarela", na categoria Melhor Curta-Metragem Live-Action. É a arte que nos salva! Ninguém disse que viver é fácil. Mas...a vida presta! Boas Festas e um Ano Novo com Eros no comando!



