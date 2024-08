Maria da Penha receberá homenagem do O POVO em evento para discutir avanços e desafios da Lei

Foto: Divulgação Evento 18 anos da Lei Maria da Penha - O POVO Educação

O projeto O POVO Educação realizará, na próxima sexta-feira, 16, evento para discutir avanços e desafios da Lei Maria da Penha, que comppletou 18 anos neste mês. Participarão de duas mesas rendondas, jornalistas do O POVO, especialistas e representantes de pastas e iniciativas que trabalham a temática do enfrentamento da violência contra a mulher. Haverá ainda entrega da medalha Albanisa Sarasate à Maria da Penha.

A primeira mesa redonda terá como temática "Amor ou medo de ficar sozinha", com a participação da moderadora Carol Vazzoler, especialista em Marketing de Serviço e mestre em Administração; das psicólogas Aline Lira e Priscila Sanches; e desta jornalista.

A segunda discussão, com o tema "Permanência no ambiente violento. Por quê?" contará com as ideias da moderadora Carol Kossling, jornalista do O POVO; Rosane Marques, coordenadora de projetos do Instituto Maria da Penha; Daciane Barreto, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira no Ceará; e Socorro França, secretária dos Direitos Humanos do Ceará.

Medalha

A medalha Albanisa Sarasate foi criada por Demócrito Rocha, e entregue a apenas três personalidades até hoje: Virgílio Távora, Antonio Martins Filho e Freitas Cordeiro.

O debate sobre a violência doméstica e suas tantas faces é necessário para que o tema seja cada vez mais acessível às mulheres. Conhecer a Lei e os diferentes tipos de abusos é importante para a busca de direitos, proteção e prevenção. Com indiscutíveis avanços jurídicos e legislativos, a Lei ainda demanda que a discussão sobre o combate à violência contra a mulher esteja também nas salas de aula.

No Ceará, só em 2024, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registrou 14.412 crimes referentes à Lei Maria da Penha. Ainda conforme dados da SSPDS, foram 23 feminicídios registrados neste ano, representando mais da metade de todos os casos computados em 2023, que somaram 42

Serviço

18 anos da Lei Maria da Penha

Quando: sexta-feira, 16 de agosto

Horário: A partir das 14h30

Onde: Espaço de Cultura e Arte O POVO - Jornal O POVO (Avenida Aguanambi, 282)

Ingressos/gratuitos: Sympla