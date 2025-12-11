Bolha da masculinidade precisa ser furada para falarmos sobre feminicídios

O homem que comete feminicídio pode ficar até 40 anos preso. A medida protetiva para uma mulher em perigo pode ser concedida em poucas horas. Há cada vez mais locais de acolhimento de denúncias e de vítimas. Campanhas educativas já orientam sobre igualdade de gênero nas escolas. Tudo isso não era realidade há até pouco tempo, enquanto a violência contra a mulher existe desde sempre.

Nas últimas semanas, casos de mulheres desfiguradas, atropeladas, estupradas e mortas ganharam ainda mais manchetes dos jornais e postagens nas redes sociais. E uma das perguntas mais debatidas é o por que de, mesmo com tantas mudanças legislativas e de políticas públicas, os casos de agressão e de feminicídios aumentam.

Suponho que não haja uma única resposta, não tem como haver. Os fatores relacionados à violência de gênero são múltiplos, com diferentes formas de execução, identificação e, também, suponho, possíveis soluções. O que leva ao feminicídio está enraizado. E tem como ponto central o machismo e o patriarcado, sistemas que fazem com que as mulheres sejam vistas de forma inferior, como objeto, que pode pertencer a alguém.

O comportamento abusivo, violento e criminoso contra mulheres é fruto de uma sociedade que molda suas relações dentro de parâmetros que utilizam esses sistemas. Tudo validado por questões religiosas e pela ideia equivocada de que o instinto masculino e a importância da família justificam uma união desigual, agressiva e misógina.

A fala do presidente Lula (PT), quando esteve no Ceará no início de dezembro, em que ele afirmou liderar um movimento "dos homens que prestam", me fez pensar mais sobre a importância de falar sobre violência de gênero com os homens.

"Nós, homens que temos caráter, que tratamos as mulheres com respeito, não podemos aceitar que alguém ligado a gente seja violento com a mulher", disse Lula, durante evento de Educação e em meio às tantas repercussões dos casos de mulheres mortas no Brasil.

O presidente está certo quando chama à ação. A violência passa por normalidade em muitas reuniões de famílias e amigos, em comentários, em brincadeiras, no cafezinho do trabalho. Homens precisam furar suas bolhas de masculinidade, que têm por essência não rechaçar amigos que falam de mulheres - tal como é proibido falar sobre sentimentos.

E as pessoas precisam entender que violência não é só o feminicídio. O termo "relação tóxica e abusiva" pode também esconder, na cortina do que é socialmente mais palatável, a violência contra mulheres que são silenciadas, envergonhadas e hostilizadas.

O que me incomoda na fala do presidente é a aparente separação que ele impõe entre homens do bem e homens do mal. Quando, na verdade, os motivadores que levam ao feminicídio estão em todos nós, nas ações que insistimos em reproduzir sem discutir e problematizar como deveríamos.

Costumo ouvir homens xingando outros homens que matam e batem em mulheres, se colocando fora do modus operandi social que fazem de ações cotidianas métodos para que a violência continue. Agem como se não soubessem o porquê de mulheres serem espancadas e mortas todos os dias. E sabem, só não fazem o que deveriam fazer.



