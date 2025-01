6 anos de escritório: os desafios da advocacia solo

Foto: João Filho Tavares O advogado Saulo Bezerra de Menezes

O mês de janeiro de cada ano é sempre especial para mim, pois é o mês de comemoração da abertura do nosso Escritório de Advocacia. E em datas assim é sempre bom olhar para trás e relembrar a trajetória.

Começamos, ainda em 2019, em uma pequena salinha de coworking, onde demos os primeiros passos em divulgação do escritório e na captação de clientes; posteriormente nos mudamos para um espaço maior e melhor, onde pudemos amadurecer e aprimorar nossos serviços.

Hoje, 6 anos depois, estamos estabelecidos em uma sede bem estruturada que proporciona um atendimento de qualidade aos clientes e parceiros. Neste período, o escritório passou por grandes investimentos e melhorias, e permite a resolução jurídica em diversas áreas para pessoas físicas e empresas.

Porém, nem tudo são flores. Como cada um que resolve empreender (sim, ter seu escritório de advocacia é empreendedorismo), há sempre lutas e dificuldades que são inerentes ao processo. Ver os resultados não é ver o que há por trás do que deu certo.

Sempre foi, e creio que sempre será, um desafio empreender no Brasil. Ainda mais na advocacia, que não é considerada atividade mercantil, que é um conjunto de ações que visam o lucro, facilitando a circulação de riquezas entre a produção e o consumo. Advogar está longe disso. Além do mais, a Lei proíbe essa finalidade na advocacia. Ainda não permite várias formas de marketing e divulgação, dificultado ainda mais sua propaganda.

Fora esses fatores, ainda tem-se a concorrência de outros escritórios, principalmente os grandes; a desvalorização da profissão; colegas cobrando preços irrisórios para sobreviver; a burocracia e morosidade do Judiciário etc...

Estou sendo pessimista? Não, melhor chamar de realismo mesmo. Ainda coloco que todo advogado em carreira solo ainda tem obrigação de ter amplos conhecimentos em gestão, gestão do escritório de forma geral: financeiro, planejamento, captação de clientes, prazos, reuniões, petições iniciais, acompanhamento processual, estudos e outra gama infinita de áreas. E isso tudo, pasme, não é ensinado na faculdade, o advogado tem que se virar para aprender sozinho.

E, claro, os perrengues no caminho virão com tudo! Mas, apesar de todas essas coisas desencorajadoras que escrevi, posso afirmar com propriedade: vale a pena abrir seu escritório de advocacia! No entanto, os perrengues no caminho virão com tudo, e tive minhas dores. Fiz das tripas coração. Valeu a pena!

Até ali eu sempre tinha trabalhando em jurídico de empresas e em outros escritórios. Ganhei experiência e maturidade para poder embarcar na carreira solo. E, desta forma, vislumbrei a possibilidade de ganhar dinheiro, claro. Descobri que somente teria bons honorários trabalhando para mim mesmo.

Também tenho que mencionar que tive apoio, durante a estrada, de vários amigos, familiares, colegas e clientes. Quando se dedica com determinação e disciplina a um projeto, sempre haverá pessoas para lhe apoiar e ajudar. Sou grato a todos que fazem parte dessa história.

Agora para tudo isso acontecer tem que ter obrigatoriamente esse investimento em cursos, capacitação, networking (importantíssimo!), divulgação de seu nome, participação de comissões temáticas na OAB, dentre outras coisas.

Assim, finalizo dizendo que incentivo todos os advogados a seguirem o mesmo caminho. Com força de vontade, estudo, investimento, paciência, fé em Deus, pode-se ter um escritório rentável. As oportunidades estão aí, o mercado é vasto e quem tem coragem e resistência consegue seu lugar ao sol!