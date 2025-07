Renato Gaúcho é bronze na Copa do Mundo de Clubes

Foto: FRANCK FIFE / AFP Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, agradece torcida após eliminação no Mundial de Clubes

Envaidecidos com a excelente campanha nessa Copa do Mundo de Clubes que se encerra domingo que vem, os tricolores chegaram a acreditar que poderiam ser campeões. Tudo certo! Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, se encheu de razão e botou a boca no trombone.

“O patinho feio está na semifinal e com chances de ir para a final. Embora respeite os técnicos europeus posso também dizer que é mais fácil ser treinador de um desses clubes ricos porque eles contratam os melhores jogadores espalhados pelo mundo e formam verdadeiras seleções”.

Os planos foram por água abaixo porque o Fluminense perdeu. Poderia ter tido melhor sorte se a bola do Hércules tivesse entrado ou se o juiz, após marcar um pênalti contra o Chelsea, não tivesse cedido aos apelos do VAR e dos jogadores do clube inglês. A anulação do pênalti foi uma questão de interpretação.

Imagino que se o Fluminense chegasse à final, mesmo se fosse vice-campeão, teria uma recepção de fazer inveja. Colocariam um tapete vermelho do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, até a primeira rede de futvôlei na Praia de Ipanema, onde Renato Gaúcho daria uma coletiva para a imprensa.

E aí tenho que tirar o meu chapéu para ele. Embora os jogadores com talento e criatividade atraiam a atenção dos torcedores, foi no jogo coletivo do Fluminense, onde todos os jogadores multiplicaram-se pelo campo executando diferentes funções, que o sistema tático 3-5-2 ganhou vida.

Três zagueiros. Um ala pela direita e outro pela esquerda juntam-se aos três jogadores do meio de campo e dois atacantes se movimentam na frente para oferecer opções de ataque e dificultar a marcação do adversário. Para recompor a defesa, os dois alas recuam para as laterais formando um 5-3-2.

O sistema foi eficaz durante toda a Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense foi eliminado por uma equipe mais poderosa e com melhores jogadores. Alguns tabus foram repensados durante esse Mundial. Um deles rezava que nossos técnicos são fracos. A atuação de Renato Gaúcho provou o contrário.