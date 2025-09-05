DNA Alvinegro 2

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 16-08-2025: Pedro Raul Jogo Ceará x Bragantino pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Anos atrás se dizia que um bom time de futebol começava por um goleiro, um zagueiro, um volante, um armador e um centroavante. Segundo os entendidos, esses jogadores deveriam ser os melhores e formavam o que se chamava a espinha-dorsal da equipe.

Os sistemas táticos da época 3-4-3, 4-2-4 e 4-3-3 davam suporte a essa afirmativa. Alguém poderá perguntar: e o meia Pelé? E o ponta Garrincha? Desculpe! Caro leitor, estamos escrevendo sobre humanos e sistemas de jogo. Os dois citados acima transcendiam. Eram gênios.

Voltemos à normalidade. Com a evolução dos métodos de treinamento e a melhoria das condições de saúde, os jogadores de hoje correm mais que coelhinho de desenho animado. O conceito que determinava a ocupação de posições deu lugar a outro conceito de funções múltiplas.

Sinal de que os especialistas vão desaparecendo. O meia-armador sumiu. Centroavante de referência? Aquele garapeiro que ficava esperando uma bola para botar para dentro tende a se extinguir. Ansioso para ver a bola entrar na meta adversária, o torcedor clama por um homem-gol.

Foi o que levou o Ceará ao contratar o Pedro Raul. E o jogador até que tem correspondido, mas basta passar algumas partidas sem fazer gols e as críticas aparecem. No jogo de sábado passado, contra o Juventude as chances apareceram e, para o desespero alvinegro, a bola não entrou.

Esse jogo deixou lições. Embora tivesse o domínio das ações, os alvinegros esbarraram numa concentração de adversários dentro do seu próprio campo, o que diminuiu a área de ação e limitou bastante as finalizações. Numa jogada de contra-ataque, o Juventude fez 1 a 0 aos 48 minutos do segundo tempo.

O apagar das luzes no Castelão acendeu uma lanterna amarela em Porangabuçu. Embora ocupe o 11º lugar no campeonato nacional, os torcedores estão apreensivos. Em 21 jogos realizados sofreu 20 gols e fez 19. A equipe marca bem e tem deficiência no ataque.

Daí a desconfiança. A espinha-dorsal expressa na linguagem popular do que um bom time precisa, e a configuração dos sistemas que divide os setores em defesa, meio do campo e ataque, gera reflexões. A movimentação entre os jogadores é tão intensa que sugere não haver posições e sim funções.



