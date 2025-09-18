Lions no Allianz Parque

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Palmeiras bateu o River Plate fora de casa

O Monumental de Núñez, estádio de futebol do River Plate, com capacidade para mais de 80 mil torcedores, foi palco, na quarta-feira passada, de um show de bola oferecido pelos periquitos do Palmeiras. O primeiro tempo foi um passeio.

O River Plate não conseguia tocar na bola e foi para o vestiário perdendo por dois gols. Evidentemente que, no segundo tempo, o River reagiu e foi para cima, e até andou criando uma ou outra chance, mas a exibição palmeirense nos mostra Vitor Roque, Flaco Lopez e Andreas Pereira em ascensão.

Licença, caro leitor! "Povo sem memória vira fantasma de si mesmo". Os periquitos são uma escolha dos torcedores. Em 1917, o clube se chamava Palestra Itália devido ao uniforme verde e tais aves moravam no Parque Antártica. O periquito verde é mascote do clube.

Pois é esse clube que recebe a visita do Fortaleza amanhã, no Allianz Parque. Estão vendo como somos provincianos. Lions e Allianz Parque são da mesma raiz. O Palmeiras venceu o River por 2 a 1 em Buenos Aires e, na próxima quarta-feira, o jogo de volta será em São Paulo.

A pergunta que os torcedores do Fortaleza fazem é: tendo esse jogo decisivo na próxima quarta, será que o Palmeiras vai entrar em campo com seus titulares? Tem gente que acha que não. Eu acho que sim. E argumento. Está a quatro pontos do Flamengo e tem interesse em ser campeão nacional.

E também esse problema não é do Fortaleza. O técnico Martín Palermo deu sinais de competência em suas entrevistas e na sua estreia, sábado passado contra o Vitória. Os tricolores do Pici e a mídia esportiva ficaram satisfeitos. E o resultado gerou uma grande expectativa para o próximo jogo.

A partida contra o Palmeiras é indigesta. Se pudesse escolher um adversário, escolheria outro, mas tem de cumprir a tabela. Uma boa atuação credencia o Leão para jogos futuros. Sair da zona de rebaixamento é a meta a ser perseguida e não se sai de um dia para o outro. É preciso paciência, perseverança e jogar muita bola.



