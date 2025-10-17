Vovô e Leão em fases bem distintas

Carioca de nascimento, mas há décadas radicado no Ceará, Sérgio Rêdes — ou Serginho Amizade, como era conhecido nos campos —, foi jogador de futebol na década de 1970, tendo sido meia de clubes como Ceará, Fortaleza e Botafogo-RJ. Também foi técnico, é educador físico, professor e escritor. É ainda comentarista esportivo da TVC, colunista do O POVO há mais de 20 anos e é ouvidor da Secretaria do Esporte e Juventude do Estado
Alvinegro empatou com o lanterna Sport, mas comemora gol fora de casa. Tricolor lamenta mais uma derrota, desta vez pelo Vasco, que tinha um a menos
O gol de Pedro Raul de cabeça contra o Sport foi muito bonito. Vina lançou Pedro Henrique num passe de contra-ataque pelo lado esquerdo. O atacante correu com a bola dominada e o goleiro fechou o ângulo se posicionando junto à trave direita. Que fez Pedro Henrique?
Sem ter ângulo para a finalização, deu uma cavadinha na bola com a parte superior do pé direito e encontrou Pedro Raul do outro lado. E aí, prezado leitor, brilha a estrela do centroavante. Com um leve toque de cabeça, devolveu a bola para o lado da trave direita no contrapé do goleiro e dos zagueiros do Sport.
A bola foi caminhando no sentido contrário do goleiro e dos zagueiros e se enroscou nas redes. Uma pintura! Minutos depois, o Sport empatou também de cabeça, num cruzamento para dentro da área. O jogo acabou empatado e dentro da lógica da competição o Ceará ganhou mais um ponto.
O Ceará está em 11° lugar com 35 pontos e nas próximas rodadas enfrenta Botafogo no Castelão, Atlético Mineiro em Minas, Fluminense no Rio e outro jogo atrasado, com o mesmo Fluminense, desta vez em casa. Até esta quinta, mantém uma distância de 10 pontos do Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento.
Um ponto atrás do Vitória — pelo menos antes do clássico contra o Bahia —, vem o Fortaleza. O Leão está em 18° lugar e tem que correr atrás de vitórias. Vencer pelo menos três dos quatro jogos que vai disputar. Tem o Cruzeiro em Minas, no outro sábado o Flamengo no Castelão, depois o Santos em São Paulo, e o Ceará no Castelão.
Tarefa nada fácil, visto que o esforço desenvolvido por torcedores, dirigentes, comissão técnica e jogadores não está surtindo efeito. A derrota para o Vasco foi contundente. O Cruzmaltino teve um jogador expulso na metade do primeiro tempo. Mal o jogo recomeça e a defesa do Fortaleza falha.
O Vasco fez 1 a 0. O segundo tempo foi jogado dentro da área cruzmaltina. A bola quica ali, quica aqui e não entra. Para a felicidade geral da nação tricolor, Moisés voltou depois de cinco meses no estaleiro. Nem isso adiantou. As bruxas acampadas em cima do Pici faziam seus deveres.
E pelo andar da carruagem vão continuar fazendo. Este ano nada deu certo para o Fortaleza. Começou na temporada em Miami. Perdeu o Campeonato Cearense. Foi eliminado da Copa do Brasil, do Nordeste e Libertadores e, por último, tenta das maneiras possíveis não ser rebaixado para a segunda divisão.
