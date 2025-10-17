Vovô e Leão em fases bem distintas

Foto: MARLON COSTA/AE PE - BRASILEIRO A 2025, SPORT X CEARÁ - ESPORTES PE - BRASILEIRO A 2025, SPORT X CEARÁ - BRASILEIRO A 2025, SPORT X CEARÁ - Pedro Raúl jogador do Ceará durante a partida contra o Sport na Ilha do Retiro em Recife (PE), pelo Campeonato Brasileiro A 2025. Foto: MARLON COSTA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO AGF20251015110 - 15/10/2025 - 21:08

O gol de Pedro Raul de cabeça contra o Sport foi muito bonito. Vina lançou Pedro Henrique num passe de contra-ataque pelo lado esquerdo. O atacante correu com a bola dominada e o goleiro fechou o ângulo se posicionando junto à trave direita. Que fez Pedro Henrique?

Sem ter ângulo para a finalização, deu uma cavadinha na bola com a parte superior do pé direito e encontrou Pedro Raul do outro lado. E aí, prezado leitor, brilha a estrela do centroavante. Com um leve toque de cabeça, devolveu a bola para o lado da trave direita no contrapé do goleiro e dos zagueiros do Sport.

A bola foi caminhando no sentido contrário do goleiro e dos zagueiros e se enroscou nas redes. Uma pintura! Minutos depois, o Sport empatou também de cabeça, num cruzamento para dentro da área. O jogo acabou empatado e dentro da lógica da competição o Ceará ganhou mais um ponto.

O Ceará está em 11° lugar com 35 pontos e nas próximas rodadas enfrenta Botafogo no Castelão, Atlético Mineiro em Minas, Fluminense no Rio e outro jogo atrasado, com o mesmo Fluminense, desta vez em casa. Até esta quinta, mantém uma distância de 10 pontos do Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento.

Um ponto atrás do Vitória — pelo menos antes do clássico contra o Bahia —, vem o Fortaleza. O Leão está em 18° lugar e tem que correr atrás de vitórias. Vencer pelo menos três dos quatro jogos que vai disputar. Tem o Cruzeiro em Minas, no outro sábado o Flamengo no Castelão, depois o Santos em São Paulo, e o Ceará no Castelão.

Tarefa nada fácil, visto que o esforço desenvolvido por torcedores, dirigentes, comissão técnica e jogadores não está surtindo efeito. A derrota para o Vasco foi contundente. O Cruzmaltino teve um jogador expulso na metade do primeiro tempo. Mal o jogo recomeça e a defesa do Fortaleza falha.

O Vasco fez 1 a 0. O segundo tempo foi jogado dentro da área cruzmaltina. A bola quica ali, quica aqui e não entra. Para a felicidade geral da nação tricolor, Moisés voltou depois de cinco meses no estaleiro. Nem isso adiantou. As bruxas acampadas em cima do Pici faziam seus deveres.

E pelo andar da carruagem vão continuar fazendo. Este ano nada deu certo para o Fortaleza. Começou na temporada em Miami. Perdeu o Campeonato Cearense. Foi eliminado da Copa do Brasil, do Nordeste e Libertadores e, por último, tenta das maneiras possíveis não ser rebaixado para a segunda divisão.

