O dia que Ceará e Fortaleza se uniram para vencer o Fla campeão mundial

Foto: Victor Matheus/ Press Foto Club/Confut Sudamericana Flamengo de Zico e cia foi derrotado pelo combinado de Ceará e Fortaleza

Ligo para Jota Lacerda, comentarista da Rádio Assunção e da TVC, e, como ele sabe de quase tudo, me informa sobre o Campeonato Estadual. Sábado, Horizonte x Floresta e Ferroviário x Iguatu se enfrentam. Domingo, Ceará x Fortaleza jogam mais uma edição do Clássico-Rei no Castelão.

Das seis equipes citadas acima, quatro delas se classificam para a terceira fase, com jogos de ida e volta. O Ceará já esta classificado para a fase semifinal, o Fortaleza está quase lá, mas ainda depende dos resultados deste fim de semana. O clube vencedor da quarta fase será o campeão cearense de 2026.

Ceará e Fortaleza devem se repetir com a taça. Recentemente, os dois caíram juntos e só faltou irem abraçados para a segunda divisão nacional. Grande e ferrenhos adversários. Dependendo da situação, um quer que o outro se lasque. Só torce pelo outro quando o resultado interessa para o seu clube.

Unidos, só vi uma vez. Segundo o Rafael Azevedo, na época jornalista esportivo do O POVO, foi o Josenéas Barroso, presidente da Federação Cearense de Futebol, que teve a ideia de convidar o Flamengo, na época campeão do Mundial de Clubes, para se apresentar no Castelão.

Quem seria o adversário? Ceará ou Fortaleza? Porque se convidasse um, o outro ficaria aborrecido. Acertou-se então que seria um combinado. Oito jogadores de cada lado. Eu seria o técnico pelo Ceará e Moésio Gomes pelo Fortaleza. A camisa? O verde-e-amarelo da Federação.

Uma equipe é formada por 11 jogadores. Cinco jogadores seriam do Ceará e cinco do Fortaleza. O Moésio queria o Salvino e eu queria o Lulinha. Ia ser no cara e coroa, mas venci com o argumento que o Ceará, naquele momento, fazia uma bela campanha no Campeonato Estadual.

Quarenta e seis mil pagantes vibraram com a vitória do combinado. Gols de Ademir Patrício e Adilton. O Flamengo tinha um timaço: Mozer, Marinho, Tita, Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Nunes e Cia... No final olhei para cima. Parecia uma aquarela. Todos vestidos de preto, branco, vermelho e azul.