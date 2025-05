Direitos Humanos e meio ambiente

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,18-05-2025: O Coletivo de Pai s e Pretendentes à Adoção – COPPA promove 1 ª Caminhada da Adoção de Crianças e Adolescentes do Iguatemi até o Parque do Cocó vinsando sensibilizar a sociedade sobre a importância da adoção legal. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

As discussões sobre o meio ambiente estão cada vez mais crescentes em todo o mundo. Não poderia ser diferente: um ambiente saudável é fundamental para a sobrevivência e o bem-estar das pessoas. Podemos dizer que os direitos humanos e o meio ambiente estão profundamente interligados, considerando que a preservação ambiental é também uma garantia dos direitos de todos os seres humanos.

Quanto mais tenho contato com o assunto, mais percebo que todos nós deveríamos estar falando sobre esse tema. Empresários, governos, associações, sociedade civil; todos juntos devem estar atentos e ativos em prol de uma mudança de pensamento que seja cada vez mais alerta ao meio ambiente. Precisamos alinhar objetivos e construir soluções que o preservem.

A relação entre a saúde do planeta e a dignidade humana é direta, já que a natureza preservada é essencial para a qualidade de vida da população. A sustentabilidade ambiental não é apenas uma questão de preservação ecológica, mas também de assegurar os direitos básicos das pessoas. E lembro: a degradação do meio ambiente afeta diretamente as pessoas, especialmente as mais vulneráveis.

Em um estado como o Ceará, tão rico em biodiversidade, não só no litoral como no sertão, lembro da atuação do nosso atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, que, com passagens pelo Ibama e pela Semace, liderou a revitalização do Parque do Cocó e idealizou o Parque Nacional de Jericoacoara. Experiências como essas são inspiradoras e vejo que o Governo do Ceará segue trabalhando firme e sem medir esforços no sentido de fortalecer a preservação ambiental.

Os direitos humanos são ameaçados quando o meio ambiente é degradado, e as pessoas mais vulneráveis são as mais afetadas por esses danos. Quando penso em um mundo ideal para as gerações que chegam depois das nossas, entendo que devemos agir hoje. Não há tempo a perder. A luta por um mundo melhor, com igualdade, liberdade e dignidade, passa pela conscientização ambiental. Proteger o meio ambiente é garantir o direito a uma vida digna.