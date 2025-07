Tráfico de pessoas: grave e silencioso

Foto: Polícia Civil do Estado do Ceará/Divulgação Operação "Inocência Preservada", deflagrada pela Polícia Civil, resulta em 17 pessoas capturadas por abuso sexual de crianças e adolescentes

O tráfico de pessoas é uma grave violação de direitos humanos que, apesar de fazer vítimas em todo o mundo, ainda é, de certa forma, invisível. Por mais que pareça distante, difícil de acontecer ou mesmo fora da nossa realidade, esse crime está presente em nosso país e deve ser enfrentado e prevenido de forma contundente.

Considerado um dos crimes mais lucrativos do mundo, o tráfico de pessoas ocorre para diversas finalidades, como exploração sexual, trabalho forçado, servidão, tráfico de órgãos, adoção ilegal, entre outras. No Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o perfil das vítimas tem mudado ao longo dos últimos anos, apontando para um aspecto importante da prevenção e da conscientização: qualquer pessoa pode ser vítima desse crime.

De modo geral, as vítimas compartilham situações de vulnerabilidade que as tornam alvos mais fáceis para criminosos, que se aproveitam dessas fragilidades como gancho para o aliciamento. A Campanha Coração Azul, realizada anualmente em alusão ao Dia Mundial Contra o Tráfico de Pessoas, celebrado hoje, 30 de julho, busca promover a conscientização sobre os riscos e as violações associadas a esse crime. Por meio desse movimento global, fortalecemos o enfrentamento ao tráfico de pessoas e convidamos a população a se unir a essa luta.

A Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) atua nessa temática por meio do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que contempla o trabalho do Núcleo Avançado de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) e do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM), com unidades na Rodoviária e no Aeroporto de Fortaleza. Na última terça-feira (29), realizamos o “Seminário Estadual: Tráfico de Pessoas é Crime e Atenta Contra a Dignidade Humana”, ampliando o debate sobre o tema e mobilizando a rede de enfrentamento para a ação.

A atuação integrada entre governo, justiça e organizações da sociedade civil é essencial para garantir um olhar atento e humano sobre o tema. Enfrentar o tráfico de pessoas é, acima de tudo, reafirmar o valor da vida e da dignidade humana, não aceitando que seres humanos sejam tratados como mercadoria. Que possamos seguir firmes nesse caminho.