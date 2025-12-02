As contradições que envolvem as discussões sobre direitos humanos são inúmeras e constantes. Diariamente, temos de desconstruir a ideia de que estamos em uma missão para defender "bandidos", reforçada muitas vezes pelo discurso popular.

Na verdade, todos aqueles que trabalham para tornar a vida da população melhor e mais justa atuam, de alguma forma, na defesa dos direitos humanos. Esse compromisso extrapola os muros da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih) e perpassa todo o governo, as instituições sociais, as empresas e a sociedade civil como um todo.

Essa integração do tema com todo o tecido social é o que chamamos de transversalidade. Significa dizer que não trabalhamos sozinhos e que estamos, enquanto área, presentes em múltiplos espaços. Talvez por isso nossos discursos sejam sempre recheados de chamadas para a ação: venham conosco, participem, defendam vocês também. Para garantir os direitos humanos, é preciso que estejamos juntos.

Neste mês, o mundo volta sua atenção para o tema. No dia 10 de dezembro celebramos o Dia Internacional dos Direitos Humanos, data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em referência à promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Décadas depois, seguimos mobilizados para assegurar os direitos ali estabelecidos, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade.

Ao longo dos últimos três anos, a Sedih tem atuado para transformar vidas e realidades no Ceará. Por meio de ações voltadas às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, a migrantes, refugiados e apátridas, às pessoas desaparecidas, às vítimas de violência, entre tantos outros públicos que fazem parte da nossa atuação, temos promovido direitos humanos na prática. Isso significa agir pela democracia, fortalecer uma cultura de paz e promover reparação histórica sempre que necessário, construindo pontes que garantam o acesso a serviços.

Seguiremos firmes na luta por um Ceará mais humano, com políticas públicas assertivas que consideram que todas as pessoas devem viver com dignidade, independentemente da condição econômica, social ou cultural de cada um. Junte-se a essa luta.