Metas para 2026: sonhar e ter esperança

Foto: Imagem de lifeforstock no Freepik Rituais de Ano Novo têm origem na cultura de cada país em que é celebrado; veja de onde vieram alguns deles

A chegada do fim do ano vem acompanhada de uma série de sentimentos que dominam todos nós. Parece que as emoções ficam mais à flor da pele, em um misto de alegria e celebração, típicas das incontáveis confraternizações desse período, com uma certa melancolia provocada pela virada do ciclo. Em meio a tanta agitação, teimo e insisto em ter esperança no novo.

A virada de ano nos faz pensar naquilo que vivemos nos últimos 365 dias, além de planejar o que queremos para o ano que se inicia. Para as resoluções de fim de ano, que preenchem cadernos e blocos de notas dos celulares com promessas e metas, deixo minha sugestão: em 2026, ter esperança e não deixar de sonhar. Sonhar com um mundo cada vez melhor e ser agente desse propósito.

Olhamos para trás e, muitas vezes, temos a falsa sensação de que as coisas eram melhores antes, que o passado levou algo que não poderemos jamais ter novamente. Mas esse olhar nostálgico não deve nos paralisar. Penso que, na verdade, temos que olhar para o futuro, ser portadores de boas notícias para o mundo e dar exemplo para as novas gerações.

Apesar da nostalgia que pode nos envolver, só temos o hoje para viver. É nele que temos de concentrar nossas energias e construir os avanços que queremos ver no mundo. Não temos tempo a perder, afinal, o clichê é certo e ninguém sabe o que virá no dia de amanhã.

Os desafios que enfrentamos no mundo atual são muitos, mas, a cada novo dia e a cada novo ano, renovam-se as chances de nos unirmos e deixarmos coisas boas por onde passamos. A união é essencial para que vivamos com igualdade, dignidade e, especialmente, respeito.



Que 2026 nos encontre ainda mais atentos ao outro e comprometidos com aquilo que realmente importa. Que a esperança siga como guia e que nossas atitudes cotidianas sejam capazes de transformar pequenos gestos em mudanças reais, fazendo do futuro um espaço possível de acolhimento e humanidade.

