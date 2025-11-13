Pátria, pátria!

Foto: Reprodução/ Bafz As obras no novo campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza (Bafz) foram acompanhadas pelos alunos nessa quarta-feira passada, 23

Além de engenharia, o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ensina cidadania. A AEITA, Associação dos Engenheiros lá formados, presidida por Alex Pereira, realizou, de 3 a 7/11, o encontro de sócios mirins para 12 crianças de 7 a 14 anos, selecionadas entre 1.050.000 pretendentes.

Foram avaliados o desempenho cognitivo, os sucessos, a paixão por estudo, domínio em ciências, inventividade, curiosidade, criatividade, capacidade de resolver problemas, multiplicar conhecimentos, inspirar e apoiar outrem. Ligaram-se aos que também amam estudar, calcular, raciocinar, submeter-se a desafios, como provas e olimpíadas, jogar xadrez, montar cubo mágico, entre outras atividades.

Formaram-se fortes laços de amizade entre crianças, mães e pais. Eu não ouvi falar. Eu estava lá e, honrado, entreguei diplomas ao JP (João Pedro), Luiz Belém, Felipe Streit e Érilly Bittencourt. Na volta, senti-me mais otimista em relação ao Brasil. Em época de inteligência artificial, que tal exercitarmos a inteligência solidária? Assim, o exemplo da AEITA, do Alex e de seus companheiros de jornada será seguido. No Polo Aeroespacial Brasileiro, visitaram o ITA , quando se detiveram no H8, onde residem os seus alunos; a fábrica de aviões brasileiros (Embraer); o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); a Mac Jee; o Instituto Alpha Lumen; a Visiona; o Museu Interativo de Ciências (MIC) e o Programa Decolar; o Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE); e o castelo do genial cearense Fernando de Mendonça, o primeiro aluno do ITA a receber Summa cum Laude (com a mais alta honra) por obter, em todas as disciplinas cursadas no ITA, médias anuais nunca inferiores a 9,5 em uma escala de zero a 10.

Após visitar muitos castelos europeus e adorá-los, Mendonça idealizou e coordenou a construção do seu castelo, estilo medieval, onde reside em São José dos Campos. As crianças receberam do iteano grandes lições. Ao finalizá-las, em tom de profecia, revelou seu grande amor, tal qual Vinicius de Moraes, no poema "Pátria Minha". Foi o momento em que Fernando liderou um coro com as crianças a bradar: Pátria, Pátria!