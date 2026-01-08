Uma questão de bom senso

Foto: Saiba como regularizar o seu CPF

A opção pelo uso de siglas é por vezes duvidosa. No caso de CPF, por exemplo, é de melhor uso do que "Cadastro de Pessoa Física". Por feliz iniciativa do prefeito Roberto Pessoa, a Biblioteca de Maracanaú chama-se "José Augusto Bezerra", decerto ali não haverá placa com a sigla BJAB. Esta seria ofensiva ao notório intelectual e à palavra biblioteca, que é de origem grega, na junção de biblíon (livro) com thḗkē (caixa, depósito), a formar uma coleção de preciosidades. Homenageados e fundadores não devem ser reduzidos a letras.

Já Mr. (mister) Trump fez pior ao extinguir a biblioteca da NASA (por sinal, uma boa abreviação). O saudoso e notável empresário José Dias de Macêdo, que criou a J.Macêdo (e não JDM), ensinava: "mais importante do que o que eu digo é o que você entende". O uso de siglas possibilita erro de interpretação, por serem simples iniciais.

A defender essa tese, a antiga Revista São Paulo Magazine já publicou texto sobre a visita de britânicos a uma casa alemã para alugá-la. De volta à Inglaterra, a senhora lembrou-se de não ter visto o WC e escreveu ao proprietário: "(...) sou da família que (...) o visitou (...), mas (...) agradeceríamos se nos informasse onde se encontra o WC". O alemão, não compreendendo o sentido da abreviatura "WC" e julgando tratar-se da capela da seita inglesa White Chapel, assim respondeu: "(...) o local a que se refere fica a 12 km da moradia. Isto é muito cômodo, sobretudo se tem o hábito de ir lá frequentemente (...). Alguns vão a pé, outros de bicicleta. Há lugar para 400 pessoas sentadas e 100 em pé. Os assentos são de veludo; recomenda-se chegar cedo para arrumar lugar sentado. (...) À entrada, é fornecida uma folha de papel a cada pessoa, mas, se chegar depois (...), pode usar a do vizinho ao lado. Tal folha deve ser restituída à saída para ser usada durante o mês. Existem amplificadores de sons. (...) Fotógrafos especiais tiram flagrantes para os jornais da cidade, de modo que todos possam ver seus semelhantes no cumprimento de um dever tão honrado". O uso de siglas é uma decisão sua, portanto uma questão de bom senso. E não "UQBS".