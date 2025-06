O homem que consertava tudo, tirante elas...

Elas são formidáveis, mas, devassar-lhes as engrenagens da alma e as válvulas do coração, não é pra qualquer buchudo. Zé Alonso, gênio da raça, desses que apenas um surge em dois milhões, que o diga. Jamais conseguiu entendê-las, tiquinho assim. E olha que foi barbeiro afamado, vendeu carvão na lata feito Abílio Diniz, fazia bem feito tudo que lhe entregassem aos cuidados. Com mulher, no entanto...

A categoria inigualável fez de Zé Alonso técnico das coisas reconhecido até fora do Planeta. Botou oficina mecânica e fez dinheiro no rodo, reparando motor de carro, ignição e tabelier. Com mulher, todavia...

Sete casamentos, sete chifres levou. Sete filhos teve, sete sogras peitou. Em sete décadas de vida, a certeza de que, exímio técnico de tudo enquanto, Zé Alonso sequer uma vez errou. Sobre esse mecânico e técnico e gênio símbolo de São Gerardo, é Leda Sete Lapadas que dá o veredicto:

- Máquina quengada era com ele. Só não consertava muié!

A força do nome Antônio

Alegria reencontrar seu Bezerra. Quase cinco anos sem a gente se ver, e eu ainda lembrava que ele tinha três filhos de nomes diferentes. Perguntei pelos pivetes, que acreditava já contassem mais de dez anos. E ele, natural de Baturité...

- O mais velho, Ivanzim (de batismo se chama Van Damme), tá um poldo! O do mêi tá uma graça. Nêgo (Schwarzenegger) é um menino de ouro!

Emendando o bodejado, contou do terceiro, que acabara de inteirar oito anos:

- O Stalone é uma bola de gordo. Mas agora tem o novim, que nasceu ontonte...

- De vera?

- De vera! A mulher, depois dos 40, se invocô-se e pariu esse derradeiro!

Vieram-me à mente, de imediato, diversos famosos briguentos de Hollywood. Esperei seu Bezerra falar Chuck Norris, Steven Seagal, Bruce Lee... Qual nada! Olhe o que ele disse:

- É Ontonho...

Antõe Carlo, pense num caba fêi!

Agora, multiplique por 8! Um cascabui véi excomungado, o Antõe Carlo. E aí, a nova vizinha dele, dona Coli, meio cega, chega perto, crendo conhecê-lo dalgum lugar. Olha o sujeito de riba abaixo, dá uma voltinha em torno e fala:

- Você parece uma pessoa...

- Mas eu sou uma pessoa!!!

Nos tempos do glorioso Cearazinho (era o meia-esquerda do time), teve por treinador, por um jogo apenas, o Joman, fino ladrão de galinha do Campo do Pio. Joman era conhecido. Um dia, na falta absoluta de um técnico de futebol de responsa nas redondezas, o elemento se aventurou, malgrado a grita geral, e ganhou o posto. Logo no primeiro jogo, o Cearazinho perdeu de acachapantes 12 a 0 prum time só de meninos de 13 anos pra baixo. Foi quando, ao final da partida, o Antõe, do alto da moral que também não tinha, detonou:

- Professor Joman, o senhor pode até ser um grande ladrão de galinha, mas, como treinador, é caldo de bila!!!