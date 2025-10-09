A cota de sabedoria e bom humor de dona Cotinha

Traçar uma "galinhazinha pé dura" com pirão numa esquina de Jacarecanga, pense numa maravilha! E com um amigo contador de histórias de vera, vogando, "é de obrar e ver a ruma", como diria Procópio Straus no auge da fama. Penosa degustada lentamente para poder ouvir amiúde relatos cinematográficos do Kleber - ocorridos na sua Quixadá idolatrada, salve-salve. A primeira, o drama vivenciado por dona Cota (Cotinha dos íntimos), na maturidade de suas nove décadas bem aproveitadas.

Embora lúcida, mais que de repente, a laboriosa senhora ficou "assim, meio perturbada do juízo". Motivo ela teve: a possibilidade de os filhos e netos a internarem num abrigo de idosos mantido pela Congregação, confinamento "sem o menor futuro" para quem nunca foi chegada à monotonia respeitosa dos velórios.

Pois Kleber, conta pra gente o desfecho do encontro familiar que terminou em comédia!

- Tá. Certo dia, em meio à conversa entre os descendentes, no alpendre de casa, dona Cota, cheia de razão e outonos nos couros, após argumentar não suportar a "paz de cemitério" da instituição para onde a desovariam, sapecou uma pérola. Sabe o que ela disse?

- Não, mas faço vaga ideia...

- Isso mesmo. Falou na moral: "Se é de passar o tempo só comendo e rezando naquele lugar, prefiro um cabaré, ouvindo Bartô Galeno e beliscando uma zinebrinha"!

Goleiro que toma calmante toma bola

Para essa aqui o Kleber trouxe até testemunha: a Claudinha, colega de firma, companheira de um ilustre lateral direito do Quixadá, cujo nome, no idioma tupi, significa "água ou riacho dos camarões" - ninguém menos que o grande Potengi. E tem a ver com um primo dele, rapazote lá das brenhas que, conforme o povo do lugar, era "um 'ispecialista' em tibungar no Açude do Cedro". Por conta desse potencial, alguém achou que havia ali um goleiro. Quais especialidades as mencionadas? "Cangapé e tainha, características essenciais a um bom guarda-valas", reforçou um colega da escola.

Nonatim, assim chamado, seria o nome ideal pra quebrar galho grande demais: substituir o goleiro do time do distrito, contundido de uma panelada vencida, na partida decisiva de um torneio que durava já quase nove meses. Sabedor que Potengi era parente de Nonatim, o treinador pediu essa força:

- Convença ele, o jogo é daqui a pouco! Tamo sem goleiro! O homem é Nonatim!

- Deixe comigo! Vou à casa dele agora! Vai dar certo!

E deu, ou quase. Dez minutos de conversa e o tibungueiro e cangapezeiro topou a parada. Mas, como era de se esperar, Nonatim tremeu nas bases, afinal, foi tudo muito em cima da hora. Fato é que, faltando pouco pra iniciar a refrega, temos um "goalkeeper" se pelando de medo, tamanha a responsabilidade. Em risco de pedir pra defecar e sair, aconselhou-se com a mãe, que prescreveu a bandinha dum remédio "indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas...". Tomou meia "piula". Zero efeito. Que fez ele, no aperreio? Tomou a outra metade, e mais um comprimido inteiro.

Bola em jogo. Pra encurtar conversa, o placar já apontava 9 a 1 pro time adversário ao final do primeiro tempo. Contam que era assim: encostado na trave, o goleiro, totalmente zuruó, apenas virava a cabeça pra ver as bolas adentrarem à meta solenemente. Arquejando, não se bulia, feito "estauta". Claro, foi substituído por um qualquer da linha.

Potengi, no intervalo, foi ao vestiário (uma Kombi com as portas abertas) saber do apagão, fora ele o responsável por trazer Nonatim a campo.

- Macho, diabo foi aquilo?!? Num pegou uma?!?

- Poten... Eu quero é... uma reeeeede!!! - respondeu o frangueiro, olhos semicerrados, refestelado num tamborete.



