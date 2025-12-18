Uma fábrica de ovos chamada galinha

Passava da meia noite e o zap dispara chegada de mensagem. Era Jair Moraes, pra contar do sonho sem pé nem cabeça que tivera. Em três capítulos. "Não sei se era eu ficando doido, ou se era meu normal se amostrando". O Poeta dos Cachorros deixou áudio gravado. Tão inusitado que fui levado pela curiosidade a ouvi-lo, não sei se por estar igualmente ficando doido, ou se era...

1º - A tortura de um chiclete na boca do cristão

De repente, eu era um Ping-Pong sofrendo mastigadas incessantemente de um rapazote. Chicleticamente, via-me rebolado de um lado pro outro, hora num molar, hora num canino. Sentia meu doce desaparecer. Pior: endurecia enquanto goma de mascar sensível. Pra lascar ainda mais, virei bolinhas, fazendo aquele ploc! Prestes a ser descartado, pensei em meu tio Manezinho, com quem tanto fresquei por ser banguela. Até que fui arremessado ao chão, descartado como um bagulho. Sem contar que fui substituído por um chiclete da marca Adams. Preferia ser aquela peinha de fumo na boca de vó Doquinha.

2º - Uma formiga perdida no banheiro

Ainda um chiclete, agora "apregado" no solado duma Havaiana, acordei para, em seguida redormi. No novo sonho, vejo-me sentado no sanitário. Olhar fixo no chão, vejo passear - frente ao box do banheiro - uma formiguinha, sozinha. Cadê as amigas e os amigos de formigamento? O que fazia ali àquela hora? Estaria "ariada"? Perguntei-lhe se podia ser útil, mas era do tipo que não falava com estranhos. E se minha mulher Zuleica me visse falando com uma formiga à meia noite, que pensaria? Tentei uma comunicação pela linguagem de sinais, mas a inseta se mandou pro quarto de hóspedes. Tentei segui-la, mas era já claro, e vi que dormia.

3 - Ovos S/A

Passadas as experiências do chiclete e da formiga, me deparo, na sala, com uma galinha aninhada em 30 ovos. Ovos de um mês, e nenhuma disposição de chocá-los. Desovara pela alegria natural de por. "Trabalho pros outros, e não será previdente dar à luz 90 pintinhos duma lapada só. Quer um?", ofereceu-me. Respondi que só trabalho com ovo pela manhã, e assim mesmo na gemada. Pra não dar cabimento, preferindo-lhe a cabidela, encerrei o papo. E fiquei a pensar na penosa fábrica de botar ovos chamada galinha. Era já 5 da manhã e saí em busca de ganhar meu suado dinheiro na Rodoviária! Sonhar demais só me faz acordar sem mim...

Histórias da Claudinha - parte 3

Dessa vez, o time do companheiro da nossa amiga - determinado lateral Potengi, foi em um caminhão fretado à comunidade de Barra dos Guaxinins para a final da Liga de Futebol Lá Deles, precisando só do empate para sagrar-se campeão. Treinado pelo estrategista Gonçalves, a onzena de Potengi sapecou 4 a 1 no adversário. Só teve um probleminha: a torcida local, ao final, cismou de se vingar, e dar um cacete na equipe visitante. Que, ainda fardada, correu pro caminhão e fugiu.

A um quilômetro, o caminhão atolou. Delegação desceu pra empurrar. Mas, era lama demais e nada de o transporte sair do lamaçal. A notícia chega à Barra dos Guaxinins e a torcida corre ao encalço da esquadra de Pontengi, armada de pau e facão. Era já de noite. Que fez a equipe vencedora de há pouco? Embrenhou-se no mato. De onde estavam, escuridão medonha, ouviu-se algo como uma festa. Pra lá se dirigiram os jogadores, ainda paramentados. Era um circo. Palhaços e trapezistas, vendo a arrumação, gritaram por socorro, acreditando fossem ladrões. Time dispara em busca do caminhão, que, por milagre, desatola e sai em desabalada carreira...

- Teve a menor graça esses 4 a 1! - desabafou Gonçalves, que virou pastor...