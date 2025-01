Foto: Justin Sullivan / AFP DEEPSEEK tem como vantagens o código aberto e baixo custo

O homem mais poderoso da terra é Liang Wengfen. Soubemos de sua existência esta semana. Liang está sendo apresentado ao planeta como o engenheiro desenvolvedor “nerd” nascido em 1985 que deu vida ao DeepSeek. Até o momento em que fechei essa coluna, polêmica nenhuma sobrepôs o seu notável feito. E convenhamos, uma semana com uma só polêmica é fato raro.

O DeepSeek é uma IA generativa que, para aprender, gasta muito menos recursos que todas as gigantes estabelecidas no mercado. E ainda assim é, no mínimo, tão eficaz quanto as outras. Mais: fez evaporar bilhões de dólares de empresas que pareciam inabaláveis. Mexeu no mercado de chips.

Tirou protagonismo do histriônico presidente dos Estados Unidos, que precisou se manifestar publicamente. Bateu recorde de download nas lojas virtuais. Faz com que compartilhemos nossos dados com ingênua alegria. Mostrou que a concorrência está em aberto. E, de quebra, provou que império nenhum dura para sempre.

O fato de ser chinês provoca um pé atrás, sabemos. Porém estudiosos e cientistas atestam a eficácia do modelo cuja inovação vem em parte da intensa competitividade que há no “vale do silício” oriental. A acirrada busca por resultado, não permite que surja nada ordinário. Lá, produto comum não tem vez. É preciso ser extraordinário para aparecer. O caso do DeepSeek foi tão forte que provocou crise na Meta, Google, Nvidia e outros.

Foto: Reprodução China Wiki Liang Wengfen

Detalhe que não é um mero detalhe: o código do DeepSeek é aberto, portanto será estudado, melhorado, replicado, incrementado, causando um terremoto nos bilhões de dólares já alocados ou anunciados em outras partes do mundo.

Importante dizer que não estamos falando de bem contra o mal. Estamos falando de poder econômico e geopolítico em disputa contra outro poder com iguais interesses. A balança dos blocos econômicos que mais gritam alto no globo, se moveu. Se para mais equilíbrio ou mais desequilíbrio é difícil dizer, no entanto parece que os donos do mundo poderão passar menos tempo no trono.

E o Brasil nisso? Bom, amar e mudar as coisas não interessa mais, portanto é preciso olhar de forma pragmática. Para Daniel Monteiro, especialista no tema, a corrida pelo desenvolvimento de uma IA de impacto já é perdida aqui.

O bonde passou. Mas podemos subir nele atuando na aplicabilidade. Devemos melhorar processos, empresas, códigos, aplicações, aplicativos, plataformas, e outros com uma nova safra que resultará desse mundo surgido nessa semana. Lembremos, o código do DeepSeek é aberto.

Elas são Tech

O iFood abriu inscrições para o "Elas são Tech". Em sua primeira edição, o programa prevê contratação imediata de mulheres engenheiras de software para posições em tempo integral. Quer aumentar a participação feminina que hoje é de 31% na equipe de tecnologia. Inscrições até 6 de fevereiro no site oficial.

O processo inclui um desafio de programação e entrevistas na sede da empresa localizada em São Paulo. A empresa promete custear o translado para a fase final presencial, para as aprovadas que residam fora do estado.

Parte do processo também ocorre em evento híbrido no dia 20 de fevereiro para todas as inscritas. O evento oferta palestras, networking e trocas de aprendizados.