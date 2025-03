Estamos na luta, estamos atentos

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Plenário do Senado Federal

.

O Senado Federal aprovou nesta semana um projeto de lei que torna mais grave, do ponto de vista da punição, a pena para o crime de violência psicológica contra a mulher, neste caso quando houver uso da inteligência artificial. Você sabe o quão fácil ficou a produção de conteúdos criminosos com as novas formas de manipulação de imagens, textos e áudios.

Isso sem se falar no poder de convencimento que carregam consigo. Para tais maldades, vai sendo preciso menos perícia para o uso das ferramentas e mais crueldade nas intenções. Tempos novos, crimes novos, novas preocupações legislativas, inclusive. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados no ano passado e agora vai à sanção presidencial.

A previsão da pena é de prisão de seis meses a dois anos, além de multa, para o caso. Mas será aumentada da metade, se houver uso da nova abordagem tecnológica. Vale acertadamente para ameaça, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização e outras covardias que chegaram ao mundo digital.

Comportamento

WhatsApp a partir de agora começa a apresentar a palavra "transcrever" logo abaixo do áudio recebido. Puro suco dos novos tempos. Ou seja, não dá mais para responder, "estou em reunião, ouço já" a fim de adiar aquela já aguardada chateação. De quebra, o serviço de mensageria acaba com o "Luzia", com o "Blip vira Texto" que faziam esse serviço, mas demandavam o enorme trabalho de clicar duas vezes. Agora é automático, instantâneo e nos acelera ainda mais, por incrível que pareça.

Lanlink e o projeto do Ano

A Lanlink foi premiada como "Projeto do Ano" no Brasil pela Veeam, especializada em resiliência de dados com atuação global. Trata-se de um projeto desenvolvido para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual um backup para migração de dados, fora feito de forma segura a fim de garantir aspectos como a imutabilidade - que impossibilita situações como sequestro ou criptografia de dados no backup. Por resiliência, devemos entender que se trata da capacidade de evitar ataques, e, não os evitando, a velocidade e eficácia com que se retomam os serviços.

Leia mais Lanlink: Desde 1865 no Ceará, família francesa perpetua negócios no Estado Sobre o assunto Lanlink: Desde 1865 no Ceará, família francesa perpetua negócios no Estado

O país dos ataques

Pesquisa recém-divulgada pela NordVPN coloca o Brasil na 4ª posição entre os países que mais são atacados por malwares na América. O dado apresentado pela empresa é: 10.904.155 incidentes registrados e média de 192 incidentes por dispositivo por mês. Entre os maiores vetores, estão sites gratuitos de hospedagem de vídeos e domínios falsos que simulam grandes marcas. Google, Facebook e Microsoft são regularmente imitadas por cibercriminosos para roubo de credenciais de acesso.

ESP comemora

A Escola de Saúde Pública do Ceará comemora ter sido escolhida a instituição com melhor desempenho em desafio relativo a "Impulso Regional: Acelerando Territórios para a Inovação", realizado pelo Governo Federal. O projeto da autarquia cearense que obteve destaque foi um curso de Inteligência Artificial (IA) para Gestores Públicos, com o foco fundamental é a inovação tecnológica aplicada à gestão pública.