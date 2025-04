Sobre favela e redes sociais

Foto: Beatriz Souza Beco do Céu no Vilha Velha

O Instituto Pensando Bem é uma organização dedicada à transformação social da comunidade Vila Velha em cujas abordagens há uma a destacar: inserir o cotidiano do local no meio digital. Leia-se redes sociais.

A ideia consistiu em quebrar estereótipos, redefinindo assim a imagem das favelas, também chamadas de comunidades para atender a um esforço de suavização. E como visibilidade hoje em dia é moeda, câmeras nas mãos, criatividade e linguagem de rede social nos conteúdos trouxeram para o Beco Céu, cerca de 80 mil seguidores e 3,6 milhões de visualizações. O resultado é arte, empreendedorismo e empoderamento. Tudo que a violência não gosta.

Efetivamente, a visibilidade proporcionada pelo bom número de seguidores levou para a localidade mais de 20 oficinas com 600 alunos ativos e 156 alunos matriculados em projetos esportivos, além da formação de 219 pessoas em cursos de robótica e informática básica.

Oficinas participativas, cozinha comunitária e laboratório de tecnologia, além da transformação de meia tonelada de plástico em mobiliários urbanos utilizando uma grande impressora 3D: essa foi a tecnologia social envolvida para "desenvolver a inteligência da favela", diz a arquiteta e urbanista Danielle Nina, fundadora da Laurb, o laboratório de urbanismo responsável por entender e propor soluções no Beco Céu. Que a ideia se multiplique.

Feudalismo

Feudalismo foi um sistema que envolveu distinção clara de classes, economia, política e posicionamento social. Fundava-se na exploração da terra. A palavra terra, aí, se refere a área geográfica. Não planeta.

Agora começaremos a falar sobre tecnofeudalismo, que é um sistema que envolve bits, bytes, distinção clara de classes, economia, política e posicionamento social. Funda-se na exploração da terra. A palavra terra, aí, se refere a planeta. Não área geográfica.

Mais um tanto

No feudalismo, tudo girava em torno do que a terra dava. Ou que era tirado dela. Havia uma dependência econômica e emocional vital entre servo e terra, sem a qual ele não conseguiria viver. No tecnofeudalismo... enfim... tire o whatsapp e o Instagram de alguém e veja o que lhe resta.

Há vagas

A Globalweb, empresa com mais de 30 anos de experiência no setor de tecnologia, está com vagas abertas para profissionais de TI em diversas cidades do Brasil, inclusive Fortaleza. Em 2024, a empresa ampliou sua atuação na cidade para atender ao Nordeste. Entre as oportunidades disponíveis, há Gerente de Projetos, Administrador de Dados Sênior, Analista de BI, Analista de Redes Júnior e vários outros. Remoto, híbrido e presencial.

Demoday

Dia 11 próximo, o CriarCe, em parceria com a Escola de Saúde Pública do Ceará, que sedia o evento, realizará o Demoday 2025. Startups aceleradas pelo programa apresentarão seus pitchs a investidores, especialistas do setor e demais interessados no ecossistema de inovação. As áreas de saúde, educação e indústria estarão na vitrine.

Presença de Paulo Roberto Walter Ferreira, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Bhio Supply - marca que detém 9 mil soluções inovadoras para diferentes especialidades médicas, utilizadas por profissionais de toda a América Latina. O CriarCe tem como missão impulsionar inovações em hardware.