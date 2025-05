Pirambu Inovation foi aonde o povo está

Foto: MATEUS DANTAS Professor André Cardoso dá aula de robótica sustentável em escola pública do Estado

O Pirambu Inovation é uma ilha de inteligência digital em um mar de pré-conceito. Seguiu a filosofia de Milton Nascimento e Fernando Brant, e foi aonde o povo está. E está no Cristo Redentor, que atende pelo nome de Pirambu. Um local para o qual normalmente se levaria cursos de baixíssimo valor agregado, dessa vez terá a oportunidade de mexer com robótica: um mundo vasto que exige conhecimento sobre sensores, estruturas de decisão, eletrônica, sequências lógicas e outros. Mais: o curso, com 20 vagas, que será agora diz 24 pela manhã, é de robótica sustentável. Aos conhecimentos já listados some-se consciência ambiental, criatividade, inovação na sua plenitude. Será ministrado por um entusiasta da temática, André Cardoso, que foi levado pela Associação dos Jovens Empresários (AJE), Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) e Emaús, além do Pirambu Inovation. Garotos e garotas vão aprender a fazer robôs. Embora toda profissão seja digna, é com ousadia que se faz uma civilização forte.

Somapay lança SARA

A fintech Somapay anuncia a SARA - nova assistente virtual. O nome é a sigla para Sistema de Atendimento Rápido e Automatizado. Quer mais agilidade no atendimento aos públicos B2B e B2C, reduzindo sobrecarga operacional, diminuindo demandas repetitivas (o que por si só já justifica muito da atuação dos robôs lógicos), além de suporte direto em consultas de saldo e na organização financeira.

UX 50+

Quando perguntarem o que é experiência do usuário, conte essa história. Um amigo está decepcionado com seu banco digital porque aquilo que seria uma maravilha, para ele é um tormento. Refiro-me a autorizar uma transferência por PIX por meio da biometria do rosto. Ocorre que para isso o app pede que ele tire os óculos. Porém sem óculos ele não enxerga o botão. Usabilidade é isso. Todos (as) precisam conseguir usar.

Rota Favorita

A 99 anuncia novo recurso: Rota Favorita. Ressalta exclusividade e ineditismo para integrar-se à rotina dos declarados 50 milhões de passageiros pelo país. A novidade gera até 30% de desconto nas corridas do app entre dois endereços que fazem parte do seu trajeto mais frequente, a exemplo de casa ao trabalho. Funciona com cupom, por meio do qual o usuário escolhe os trajetos mais regulares. Embora nem precise, uma vez que os dados do aplicativo certamente já sabem o lugar, o horário e a regularidade com a qual você se movimenta. No meu caso a rota foi ofertada e eu aceitei. Prontamente.

Globalweb

A Globalweb se apresenta como uma empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação em tecnologia, e comemora a conquistou de duas certificações internacionais que "atestam a conformidade de seus processos com padrões reconhecidos mundialmente". Estamos falando do ISO/IEC 27001:2022, voltada à segurança da informação, e da ISO/IEC 20000-1:2018, direcionada à gestão de serviços de TI. Envolvem critérios e protocolos rigorosos para proteção de dados e sistemas, integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações, além de padronização e qualidade nos processos de entrega de serviços de tecnologia, com foco na melhoria contínua, eficiência e atendimento ao cliente. Atua no Distrito Federal, São Paulo, Goiás e Ceará com cerca de dois mil profissionais.