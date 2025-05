Reborn Lover Plus

Foto: Reprodução/Instagram @suzanaferreiira e Freepik Advogada relata que recebeu um pedido para intermediar uma disputa judicial entre um casal separado envolvendo uma boneca bebê reborn

Para colocar todos na mesma página: reborn é um brinquedo hiper-realista na textura e estética, feito na modelagem de uma criança. Poderia ser feito na forma de um dinossauro, um automóvel ou uma fruta. Mas ficou famoso o feito na tenra forma de um bebê. E está aí o motivo pelo qual alguns olhos marejam, embotados de um quase amor.

O Congresso Nacional, cujo papel é justamente o de traduzir um conjunto de comportamentos, bons e ruins, levando-os para a esfera da legitimidade coletiva, por meio de debates públicos que nos ajudem a refletir sobre as temáticas, tratou logo de produzir propostas que mostram nossa cara. O congresso, afinal, é um espelho.

Há proposta para proibir que esses brinquedos ocupem espaço nas filas de unidades de saúde conveniadas ao Sistema Único de Saúde, e há também a implementação da atenção psicossocial para o "pai" ou "mãe" desses brinquedos que eventualmente desenvolvam vínculos intensos com eles. Eles, brinquedos, entendamos.

Entre os que acham que os "pais" e "mães" de brinquedos podem levá-los aos SUS para tratar de doenças inexistentes, e aqueles que pensam que estas pessoas deveriam ser internadas compulsoriamente, forma-se um espaço vazio sobre a economia desse fato.

A venda dos bonecos em si é restrita a quem pode pagar milhares de reais, mas o PIB envolvido é bem maior. Cada lágrima derramada de comoção, cada boca espumante de ódio, transforma likes, links compartilhados, comentários, manifestações em redes sociais, consultas curiosas ao google, às plataformas de venda, em muito dinheiro. Lembre-se estamos falando em escala planetária. Impulsionada pela tempestade da polêmica, a notícia voa leve entre smartphones do mundo. É aí que mora o dinheiro.

Para finalizar: O "Dia da Cegonha Reborn" foi aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro no início de maio. Não tarda, alguém tentará transformar em feriado.

Para finalizar mesmo: já existe o pet reborn. Este não suja e fica só em casa enquanto você viaja. Não tarda, demandará um pet shop virtual dentro do qual cada produto digital permitirá o acúmulo de "Reborn Points". Chegando a dez mil e quinhentos "Reborn Points", você poderá trocar por uma estrelinha de verificação para suas redes sociais. Você finalmente será um Reborn Lover Plus. Parabéns.

704 apps

A startup cearense 704 Apps anuncia aprovação no Cubo Itaú ao qual passará a integrar a partir de agora. Sediado em São Paulo, é um dos maiores hubs de empreendedorismo tech da América Latina. Acaba sendo uma imensa vitrine de qualidade, conectando empresas, investidores, e impulsionando negócios, tecnologia e inovação. Apenas em 2023, foram mais de R$ 2 bilhões sob gestão de fundos do Cubo, investidos em mais de 300 startups. A 704 Apps é especializada em mobilidade urbana.

Marketing do futuro

Segunda-feira, dia 26 de maio, Fortaleza recebe o “Marketing do Futuro: 2 Anos à Frente” com o objetivo de olhar para o futuro da inovação e da inteligência de mercado no Brasil. Apresentação de Silvio Meira, fundador do Porto Digital, falando sobre novas abordagens para momentos desafiadores da economia e das relações sistêmicas do mundo. Além disso, Socorro Macedo, diretora de Marketing, Negócios e Inovação da LeFil Company, apresenta o lançamento de um conjunto de plataformas de Inteligência Artificial voltadas à eficácia do marketing. Promete unir dados, automação e criatividade.