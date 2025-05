A tecnologia na relação Brasil China

Foto: Divulgação Cearenses do IFCE trazem prêmio em tecnologia da China

Lucas Gonzaga é aluno do curso integrado em Informática. Rodrigo Bergamaschi e Anthony Araújo são da Engenharia de Computação. Os três estudam no Instituto Federal do Ceará (IFCE) e acabam de conquistar o segundo lugar na trilha de Computing da etapa global da Huawei ICT Competition, realizada em Shenzhen na China.

Importante dizer que só chega lá quem passa pela etapa nacional e pela sul-americana. É um destaque internacional importante que provoca mercado e provoca a nossa juventude. Porque é a boa educação que traz brilho para as famílias e para os estados. O professor Moacyr Régis do IFCE, também foi premiado na MVI Teaching Competition, voltada ao reconhecimento da excelência docente.

Cristiane Borges, pró-reitora de Ensino do IFCE, chegou essa semana da China, onde esteve com o grupo. Ela explica que a Huawei ICT Competition é uma competição acadêmica internacional destinada aos melhores estudantes das áreas de tecnologia da informação e comunicação. Considera “uma das maiores competições do setor tecnológico mundo”.

Tudo azul

A aceleradora de negócios de impacto Casa Azul Ventures e a Amazoom Coworking, de Macapá, fecharam parceria para criar o primeiro hub de inovação do Amapá, com estimativa de atrair de início até R$ 2 milhões em investimentos para startups da Amazônia. Foco no que há de mais moderno: biodiversidade, tecnologias sustentáveis, educação digital e energia limpa. É a “sociobioeconomia”, com forte poder de transformação, inserção planetária, provocação de inteligência, proteção do meio ambiente e economia verde. Terá o nome Amazoom Hub de Inovação e estabelece uma fronteira ainda maior para aceleradora cearense.

Sobre a China

O que se espera de resultado da aproximação: infraestrutura no Brasil, facilitação comercial sem a intermediação do dólar, intercâmbio de estudantes, avanço na tecnologia dos carros elétricos e híbridos, acordo de segurança alimentar, acesso via ferrovia a vários pontos do continente, acordos de produção de inteligência artificial e a eterna luta por menor desequilíbrio em uma balança geopolítica que deve ser pautada pelo multilateralismo e o pragmatismo no comércio. E é o que vem acontecendo. É preciso acompanhar.

Mais cearense na China

Nesta mesma semana, o cearense IGC (Instituto de Gestão e Cidadania) participou de um dos maiores fóruns mundiais de saúde e inovação, em Hong Kong. O evento é frequentado por líderes globais com objetivo de discutir tendências, fomentar colaborações e impulsionar novas oportunidades no setor da saúde. Saúde e inovação, no hardware, no software, no fármaco, na gestão, é um mercado bilionário. O Asia Summit on Global Health (ASGH), vai de braços robóticos a soluções inovadoras no fortalecimento de uma gestão pública mais qualificada e alinhada com as necessidades de transformação mundial.

GovTechs

Nessa segunda (2) acontece o Seminário “Transformação Digital e Governança Interfederativa” a partir das 8h. Quer apresentar e fomentar soluções tecnológicas para desafios da gestão pública e estreitar os laços entre o setor público e o universo das startups. O evento é uma realização da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em correalização com a Escola de Gestão Pública do Ceará e a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag-CE). Inscrição gratuita