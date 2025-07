Três roubos digitais colossais

Foto: FREEPIK Imagem gerada por IA. Hacker, dados, senha, hacker, computador.

O assombroso crime cibernético ocorrido essa semana, por meio do qual atingiu-se diretamente o coração do sistema financeiro nacional, foi estimado em 1 bilhão de reais. Porém a conta é bem maior. Fonte com atuação internacional em segurança cibernética revela à coluna que esse é o terceiro caso em dois meses.

Em apenas sessenta dias, portanto, por três vezes, incidentes parecidos afetaram empresas do mesmo porte e com a mesma natureza de prestação de serviço no Brasil. Sempre ligado ao mercado financeiro. Em um deles, o roubo foi de cerca de 700 milhões.

Bem, o suspeito preso na noite da última quinta-feira poderá ajudar a revelar se as portas foram abertas com a cumplicidade de um insider (jargão da área para alguém de dentro de alguma instituição capacitado para dar acessos), ou se, para a conclusão da transação, fez-se uso de uma venda de pacotes de credenciais, pura e simplesmente - obviamente somado ao conhecimento da arquitetura das aplicações. Quem fez é estudioso, capacitado, detalhista.

É importante não descartar ameaças e chantagens a funcionários chave. Não descartar também ligação direta com o crime organizado que vem sofisticando seus conhecimentos a respeito de criptomoedas e operações na dark web.

Tá feia a coisa

Relatório da Sophos mostra que quase 50% das empresas ao redor do mundo pagaram resgate para recuperar seus dados. É um número surpreendente. Diz ainda que, no Brasil, o percentual sobe. Registra que 66% das organizações pagaram o resgate e recuperaram os dados.

Um alento: entre as companhias que pagaram o resgate, mais da metade (53%) pagaram menos do que a demanda original. O motivo: negociação, seja por meios próprios ou com a ajuda de terceiros. O valor do pagamento médio de resgate, ainda segundo a Sophos, caiu 50%. A hipótese é que as empresas estão mais resilientes ao minimizar o impacto do ransomware.

Sobre alta disponibilidade

A necessidade, assim como a regra, é clara: tecnologia demanda suportar cargas de trabalho cada vez mais complexas e garantir a integridade dos dados em ambientes de alta disponibilidade a fim de mais robustez, mais segurança, mais escalabilidade, e mais e mais e mais.

De acordo com a IDC Brasil, o setor de tecnologia da informação no país projeta um crescimento de 13,3% nos investimentos corporativos em TI, ainda em 2025, superando a média global de 8,9% e posicionando o Brasil como líder em expansão tecnológica na América Latina.

Dessa forma, um Data Center enquanto serviço, e não equipamento fixo dentro da sua empresa, ganha mercado. Porque nesse caso, redundância e flexibilidade automática de espaço são grandes ganhos, sem muita burocracia.

A Hostweb apresenta o caso Grupo Aço Cearense para defender essa modelagem: criação de um ambiente espelhado com mecanismos recuperaçã, garantindo a continuidade operacional até mesmo, diz ela, em caso de ataques cibernéticos. Nuvem privada, links dedicados e fibra óptica, garantindo alta disponibilidade.

Digital College

