Sebraelab: inscrições abertas

Foto: FERNANDA BARROS Crescimento de startups

Estão abertas até o dia 18 de agosto as inscrições para o ciclo 2025.2 do programa de residência dos Sebraelab de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. As startups, selecionadas por meio de um edital público, terão a oportunidade de participar de uma trilhas de capacitação.

Trata-se do programa Sebraelab Ideias cuja duração é de aproximadamente 3 meses com carga horária de 40h. Vale para orientações e mentorias que se propõe a contribuir com o crescimento mais consistente e sustentável de novos empreendimentos. Um diferencial desse programa é disponibilizar espaço e infraestrutura das unidades para quem for selecionado.

Casa Azul

A cearense Casa Azul Ventures assinou contrato com a startup Mazodan do Amapá. Esta então passa a fazer parte do seu portfólio, reforçando a entrada da aceleradora no ecossistema da região amazônida. A Mazodan se apresenta como um “laboratório” voltado para “produtos cimentícios”. Fundada por Michael Carvalho, um engenheiro de produção, transforma resíduos, rejeitos de mineração e lama de rios, em soluções inovadoras para a construção civil.

Ganhaê, Mulher

O banco digital Mercado Pago abre inscrições para o programa "Ganhaê, Mulher". Trata-se de um programa de educação empreendedora e financeira que funciona com trilhas de aprendizado gratuitas via WhatsApp. Composto por módulos práticos que abordam temas como gestão do negócio, organização financeira pessoal, uso inteligente do crédito e introdução a investimentos. Novidade desta edição: premiação em capital semente: as dez empreendedoras finalistas receberão um prêmio no valor de R$ 3 mil cada, destinado a apoiar o desenvolvimento e o crescimento de seus negócios.

Viu Meu Pet ?

Pague Menos e Viu Meu Pet anunciam parceria por meio da tecnologia visando responsabilidade social com a causa animal. A Viu Meu Pet é uma plataforma com foco na adoção responsável e localização de pets perdidos e encontrados. Querem oferecer uma solução para abandono e desencontro de animais em todo o País.

Revelam o incrível dado: "quase 30 milhões de cães e gatos sem tutores, de acordo com pesquisa da Mars Petcare". Funciona assim: clientes da rede Pague Menos e Extrafarma poderão acessam gratuitamente a plataforma Viu Meu Pet por meio de QR Codes presentes nas suas lojas, o que possibilita a conexão entre clientes e mais de 100 mil animais cadastrados que buscam um lar.

FGTS Digital

O FGTS é Digital. E traz uma funcionalidade importante: o parcelamento de débitos vencidos e não recolhidos. Passa a ser possível parcelar débitos declarados no eSocial a partir da competência de março de 2024, desde que ainda não inscritos em dívida ativa. Por enquanto não vale para empregadores domésticos, MEIs e parte da Administração Pública. Porém em breve valerá para todos.

Bitcoin e o mercado

O Bitcoin alcançou ontem, 11, uma histórica marca: ultrapassou 118.856 dólares. A Bitso, empresa com atuação latino-americana, em serviços financeiros baseados em cripto, atribui a uma combinação de fatores "técnicos, macroeconômicos e regulatórios". A criptomoeda ser usada como uma reserva de mercado seria uma desses fatores, porque aumenta a confiança e dá lastro para transações outras, aumentando a confiança e o valor negociado.