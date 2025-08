Casa Azul Ventures no HUB Amazoom

Foto: FCO FONTENELE Filipe Dummar, CEO da Casa Azul Ventures

A aceleradora Casa Azul Ventures atua também como parceira de conteúdo, técnica, conhecimento, conexão e geração de oportunidades. É um pacote “expertise”, digamos assim, destinado a quem busca mais maturidade na condução da complexa modelagem de negócios que envolve o mundo das startups. E a Casa Azul chegou ao Amapá, que inaugurou fisicamente o seu HUB Amazoom, um “ponto de encontro para os agentes do ecossistema de inovação "Glocal, do extremo norte para o Globo”. Detalhe que não é um mero detalhe: é o primeiro hub privado de inovação daquele estado. O potencial natural de toda a região da Amazônia associada à tecnologia e à boa gestão tem uma ampla possibilidade de descobertas, desenvolvimento, negócio e pesquisa.

IA no Ibef

O Ibef Ceará realiza neste sábado, 2, a segunda etapa do curso “Letramento Digital em Inteligência Artificial aplicado às Finanças”, promovido pelo recém-lançado Ibef Academy – um modelo comum de capacitação para o público interno.

A programação ocorre somente no turno da manhã, no Auditório Walter Nogueira – BS Design, e traz o painel Finance.Tec, que propõe um diálogo direto entre executivos de finanças e tecnologia sobre os impactos da IA no setor empresarial.

Tem foco em mostrar que, se tem gente preocupado com a concorrência da IA (o que é uma preocupação justa), deve-se também entender que é preciso dominar as possibilidades das ferramentas a fim de aumentar a produtividade.

O futuro do trabalho

No dia 19 de agosto, Fortaleza recebe evento com debates e discussões sobre os caminhos da transformação no ambiente corporativo. É o Scaffold Roadshow, promovido pela edtech brasileira Scaffold Education, especializada em educação corporativa. Inscrições já estão abertas. O público-alvo envolve interessados na área de recursos humanos, CEOs, gestores de inovação e especialistas em desenvolvimento organizacional.

Atlântico

Na próxima terça-feira, dia 5 de agosto, o Instituto Atlântico realiza o Praiô 2025, evento anual do seu programa de inovação aberta. Presencial, e também transmitida ao vivo, a pauta gira em torno de colaboração, impacto real, tecnologia e empreendedorismo. Também apresentará novas startups acompanhadas pela instituição, e a promoção de diálogos com empresas que cocriam inovação, e compartilham aprendizados.

IA na UFC

Graduados e graduandos em áreas como ciência da computação, engenharia elétrica, eletrônica e afins, a UFC está com inscrições abertas para um curso de inteligência artificial 100% gratuito contabilizando 360 horas ao longo de 5 meses.

O formato é híbrido e o nome é Capacitação técnica empreendedora em inteligência artificial. A palavra empreendedora faz toda a diferença porque mostra os caminhos. Promete ciência de dados, aprendizagem de máquina, visão computacional, aplicado, tudo isso, a diferentes áreas de negócios.

Mais conexão

Brasil chega à marca de 5 mil escolas públicas conectadas à internet de alta velocidade em todas as regiões. Essa conexão muitas vezes chega com energia solar. São cerca de mil escolas, inclusive localizadas em áreas remotas ou sem acesso à rede elétrica tradicional.

O nome do programa é “Aprender Conectado” e entrega infraestrutura de rede dedicada, conexão segura e suporte técnico durante 24 meses para garantir que a internet chegue até dentro das salas de aula, de forma estável e contínua. A estratégia é ligada ao Novo PAC e utiliza recursos do Leilão 5G. Tem como meta conectar 38 mil escolas públicas até o final de 2026.