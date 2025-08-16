Todo poder emana do Felca

Foto: Reprodução/ redes sociais Natural de Londrina, no Paraná, Felca começou sua carreira na internet em 2012

Felipe Bressanim Pereira causou um rebuliço no país. Felipe, mais conhecido por Felca, fez um compilado didático a respeito daquilo que muita gente já disse, estudou, alertou, explicou, falou, vociferou, gritou, exemplificou, legislou, mas não deu em nada.

Felca é o que hoje se chama de influencer e tem o poder atribuído por mais de 16 milhões de seguidores. E todo poder emana no povo, como sabemos. Um “influencer”, na visão mais simples do viver, é aquele que influencia. Já o “influencer”, na visão mais complexa de uma nova vida digital, é aquele que tem um poder novo, subjetivo, invisível, contido no poder da palavra, da edição do vídeo.

Influencer é aquele que captura sua atenção, que você segue sem saber bem o porquê, ou porque alguém que você gosta o faz, é aquele que produz conteúdo com regularidade, com maestria, nem sempre com responsabilidade, sem compromisso com qualidade, mas com muita visibilidade.

Pois bem, em 50 minutos Felca fez desmoronar tudo. Explicou como a pedofilia surge nas redes, como o algoritmo oferta o crime, como alguns pais expõem em demasia suas crianças, deu uma pauta para o Congresso Nacional esquecer o sequestro da mesa diretora na última semana, acendeu uma luz amarela na casa das pessoas, provocou parlamentares do Brasil inteiro para que apresentassem propostas, mostrou porque é preciso regular redes sociais e, principalmente, que não temos respostas. Estamos perdidos.

Para que nos achemos precisamos partir de perguntas, afim de que tentemos respondê-las coletivamente. Essa coluna vai tentar te ajudar com algumas. Vamos lá: é saudável que gigantes da tecnologia tenham como produto a capacidade de dominar o que você pensa? Redes sociais são negócios assim tão bem definidos quanto padarias ou concessionárias? A liberdade atribuída às empresas de redes sociais, deve ser a mesma de toda a iniciativa privada? Qual o produto principal comercializado por uma rede social? Por que você posta o que você posta? Toda lucratividade será perdoada? Seria interessante e viável o estado de direito determinar uma gestão colegiada para uma big tech que queira operar naquele país?

Se sobrar tempo, também poderíamos nos perguntar por que Felca conseguiu o que ninguém mais havia conseguido. Essa questão pode revelar muita coisa. E é urgente.

