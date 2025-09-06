O discord se esforça

Foto: Juca Varella/Agência Brasil Brasília-DF 27/06/2023 - Pagínal inicial de login do site Discord. Foto: Juca Varella/Agência Brasil

Prática comum de qualquer plataforma é a atualização regular dos termos de serviço ou das diretrizes da comunidade. E essa semana chegou e-mail do Discord anunciando exatamente essa renovação. É preciso lembrar que nas tantas polêmicas de agressão às crianças, o Discord era figura muito presente porque seu serviço é a comunicação entre pessoas ou grupos, de forma privada ou não.

Sobre termos de serviço, raramente os lemos. Ação comum é concordar e tocar o barco. Dessa vez, dediquei algumas horas para me aprofundar minimamente e vi que a plataforma usou de muito didatismo para manifestar que tem uma "política de suicídio e autoflagelação" deixando claro que você não pode "postar, compartilhar ou participar".

Da mesma forma em relação à "política de extremismo violento", "política de prostituição", "mídia íntima não consensual entre adultos" e outras manifestações às quais se deve combater ou ponderar. E a manifestação pública é muito importante porque é um compromisso com a sociedade. Não cumprindo, vai-se à esfera da justiça ou às regras de mercado. Aliás a empresa se antecipa: "Se você discordar de qualquer uma das políticas, poderá encerrar seu acordo conosco".

Siará Tech Summit

O Sebrae/CE realiza de 8 a 10 de outubro o Siará Tech Summit. Será a terceira edição. Promete acesso a conteúdos estratégicos com especialistas e experiências interativas, palestras magnas, rodadas de negócios e networking, conexão com investidores, aceleradoras e grandes empresas do país.

Também, exposição de mais de 300 startups com soluções aplicáveis para o mercado, além da realização de hackathon, pitchs, podcasts e mentorias.

Outra novidade, é que esse ano o Siará Tech Summit ocorrerá simultaneamente com a Feira do Empreendedor, com os dois eventos ocupando dois pavilhões do Centro de Eventos do Ceará. Serão mais de 27 mil m² de estrutura montada para proporcionar as melhores experiências e oportunidades para os participantes.

LocPay I

Três jovens cearenses desenvolveram uma fintech para dar "liquidez imediata a proprietários de imóveis". É a LocPay, uma plataforma que promete antecipação de até 12 meses de aluguel, por meio de uma operação totalmente digital, "com taxas mais baixas que as praticadas pelos bancos".

Joaquim Neto, estudante de economia no Insper e CEO da empresa; João Lavor, graduando em economia e diretor comercial e Carlos Pedro, estudante de administração no Insper e diretor de operações estão a frente.

LocPay II

A ideia envolve uma rede de imobiliárias cuja parceria com a startup, a análise do contrato de locação, e a digitalização da jornada permite liberação do dinheiro em até uma hora. E os aluguéis daí para frente são direcionados para a startup. Claro, a onipresente inteligência artificial atua em análise de risco, prevenção de fraudes e atendimento.

Economia do relacionamento.

BNI Connect® é o aplicativo da BNI, uma plataforma que se apresenta como "a maior rede de networking profissional do mundo". Presente em mais de 70 países, declara montante de R$ 21 milhões em negócios entre empresários cearenses.

O app materializa aquilo que nos jactamos de construir na subjetividade: a conexão e a confiança motivadora da indicação de um profissional. O app acompanha as referências, cria um diário, registra o andamento, acompanha reuniões e mede resultados.



