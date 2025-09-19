O POVO no Front End Day

Foto: ELEYLSON CAMPELO/videorama/Nathan Martins 4ª edição do Front End Day neste sábado

O POVO participa, neste sábado, 20, da 4ª edição do Front End Day, evento que se destaca no cenário tecnológico local, a partir das 8h, na Fábrica de Negócios, em Fortaleza. A ocasião promete 12 horas intensivas de atividades, voltadas para estudantes, profissionais e entusiastas de Front-End, Back-End, UX, empreendedorismo e inovação. Renomados especialistas do setor tecnológico compartilharão suas experiências e discutirão as mais recentes inovações do mercado.

Com o tema “Fortalecer e Crescer”, a maratona, organizada pela comunidade Front-End CE, traz workshops de Gideão Ferreira (Tray) e Nayara Valevskii (Compass Uol), além de mentorias gratuitas em carreira, front-end, back-end e agilidade. O encontro terá feira de negócios, coworking, estúdio de fotos, ativações, rodadas de disputas e podcast com a comunidade House JS. As inscrições podem ser feitas pelo site oficial frontendday.com.br

ECA digital sancionado

Essa semana teve assinatura importante lá em Brasília. Sim, Brasília produz algumas boas notícias de vez em quando. Trata-se da sanção do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente ou ECA Digital. Há uma série de mecanismos que a sociedade precisará se apropriar para entender esses novos tempos de participação de crianças e adultos no ambiente digital, onde, você sabe, corre grande parte da vida

Será obrigatório verificação confiável de idade, ferramentas de supervisão familiar, resposta rápida e clara em relação a conteúdos ilícitos e regras mais duras sobre tratamento de dados e publicidade voltadas a menores. Haverá um tempo para adequação das instituições. Tempo que contaremos na escala dos meses.

Além disso, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) terá status de agência reguladora o que amplia a autonomia e o poder de fiscalização. São importantes mudanças cujos resultados não são imediatos. E não deve resolver nada definitivamente, mas criam mecanismo fundamentais para combater más intenções.

Mauro Oliveira

Fruto do Oliveira

A oliveira é uma das poucas plantas cujos frutos transcendem muito mais que o gastronômico. É certo que outras, além do sabor, invadem as competências medicinais, ambientais, ornamentais e climáticas. Mas a oliveira tem caráter histórico, religioso e simbólico. Tanto que está presente na bandeira da Organização das Nações Unidas.

Tanto que a Unesco instituiu o dia 26 de novembro como Dia internacional da Oliveira. Mas hoje, 20 de setembro é dia do Oliveira, o Mauro, que aproveita aniversário para ofertar novo fruto: o livro Soberania Digital – Colonização e Letramento. A ideia é provocar o Ceará para o desenvolvimento de uma soberania tecnológica. Missão nada fácil.

Lembremos que, bravamente o Ceará tem desenvolvido uma competência admirável para o letramento formal. Mas foi preciso 20 anos de um trabalho de Estado, não de governo, para isso. O letramento digital, base para a soberania, são outros quinhentos. Não quinhentos anos. Precisamos de pelo menos duas décadas de projeto. Sem isso não tem provocação que dê jeito.

Expomarket Condomínios

A ExpoMarket Condomínios é o maior evento o estado para o segmento condominial e vai para sua quinta edição. Entre outras ousadias, quer apresentar os melhores, mais inovadores e tecnológicos fornecedores de produtos e serviços do mercado de condomínios.

Será realizado nos dias 09 e 10 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza, no Piso L3, ao lado da área de alimentação. A mais recente live do Tecnosfera, inclusive, entrevistou Marcus Nobre que é fundador da uCondo – plataforma especializada em gestão de condomínios.