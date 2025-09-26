Você nem viu o tempo passar

Foto: Reprodução Wikipédia O Windows tornou o computador, algo "pessoal"

Há 30 anos um som, uma tela, uma estética e uma surpresa surgiram para revolucionar o mundo. O Windows 95, uma forma de organizar botões e ações em uma tela de vidro, passava a intermediar nossa vontade com o que podia executar um computador pessoal.

Antes disso, mudar o nome de um arquivo exigia que se soubesse escrever um comando em uma tela preta com o nome antigo e o novo. Assim: REN passounacâmara.pec nãopassounosenado.pec. E ficar atento à linha seguinte para o resultado da mudança. Detalhe é que tinha que “caminhar” pelas pastas até entrar na área onde o arquivo desejado sofreria a mudança.

Dado o nível de abstração, só quem era “da informática” sabia fazer essa tarefa. Não era o meu caso. Foi aos trancos e barrancos que entrei na área. E sob furacões e trovoadas que saí. Amém. Pois bem, no seu primeiro ano o Windows 95 vendeu mais de 40 milhões de cópias no planeta e nos dotou da capacidade de enxergar esse mundo digital de tal forma que ele, embora subjetivo, produz resultados concretos. Para o bem e para o mal.



O resultado é que temos computadores pessoais no pulso, sobre a mesa de trabalho e em casa, nas mãos, nos óculos, nas dores, nas facilidades, no pensamento. Experiência do usuário é saber exatamente onde colocar o botão. E até se é preciso existir. E vamos caminhando para que a internet e os sistemas operacionais desapareçam e sejam como o ar: façam seu trabalho, de forma autônoma, controlando o que falta na geladeira para demandar o supermercado, os semáforos inteligentes dos cruzamentos nas grandes cidades, e o momento apropriado do uso das armas nucleares. E aí, também como o ar, se não funcionar, nada existirá.

Sebrae

A pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios 2025”, realizada pelo Sebrae Nacional, aponta que no Ceará, mais de 80% dos pequenos negócios já utilizaram algum tipo de Inteligência Artificial, número próximo à média nacional (83%) e acima da média do Nordeste (78%).

Outro dado de destaque é a presença da internet em 95% dos pequenos negócios no Estado, índice que acompanha o avanço do ambiente digital no Brasil (98%) e no Nordeste (97%). Quanto ao uso de aplicativos integrativos, que conectam diferentes áreas da gestão da empresa, o estudo revela um cenário de estabilidade, com 38% dos negócios no Ceará adotando a ferramenta.

Quatro novos editais

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) divulga novos editais para popularizar ciência. Todos os links estão disponíveis na coluna de tecnologia que você encontra no portal O POVO+. Por ora, vamos às oportunidades que, juntas, somam cerca de R$ 1 milhão contemplando, estudantes da educação básica, inventores independentes e empreendedores de impacto.

São elas: Ceará Faz Ciência, Salão do Inventor Expedito Parente, InovaImpacto 2025 e Impacto Produtivo. As inscrições estarão abertas até início de outubro. Dá tempo de se organizar.

FutureCom

A FutureCom (leia dessa forma mesmo, tudo junto) é maior plataforma de conectividade, tecnologia e inovação da América Latina. Carrega consigo o gigantismo da economia de São Paulo e a maior maturidade tecnológica da parte de baixo do continente.

Por isso não pode deixar de apresentar soluções em cibersegurança e transformação digital por meio de 300 marcas expositoras distribuídas 25 mil m². Está na 30ª edição e será de 30 de setembro a 2 de outubro, no São Paulo Expo. Mando notícias de lá.