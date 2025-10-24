Fábrica de Programadores,está na hora do protótipo

Foto: João Filho Tavares BRASIL, 06-10-2024 Fabrica de Programadores no Fábrica de Negócios (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

A quarta edição do Fábrica de Programadores acaba de finalizar os módulos do curso. Foram 12 no total. Esse derradeiro tem o título de "Apresentação de produto tecnológico" porque saber é fundamental, porém saber o que fazer com o saber é fundamental elevado ao cubo. Até dia 6 de novembro os participantes deverão enviar os protótipos dos seus games. Os melhores ganharão, além do conhecimento, prêmios. Suas escolas também serão reconhecidas. Ano a ano o Fábrica de Programadores têm esgotado as suas duas mil vagas cada vez mais rapidamente. Realizado pela Fundação Demócrito Rocha, o projeto ensina garotos e garotas a arte da construção algorítmica, base sobre a qual se constroem aplicativos, sistemas, plataformas e todo o mundo digital.

Decola Tech

A Solar Coca-Cola está lançando o Decola Tech, programa de estágio voltado para mulheres interessadas em construir carreira na área de tecnologia. No Ceará, o programa oferece vagas para o corporativo da Solar em Fortaleza, além de oportunidades em Maracanaú, que também integra o programa geral de estágios da empresa. As inscrições seguem abertas até 19 de novembro.

Com duração de até 18 meses e possibilidade de efetivação a partir do oitavo mês, o programa é voltado para estudantes de graduação ou cursos tecnólogos que já tenham concluído ao menos metade do curso.

Tem arena na feira

A Feira do Conhecimento 2025, que ocorre de 6 a 8 de novembro, é uma celebração a tudo que se vem desenvolvendo de inteligência nesse mundo digital. Celebra também os comportamentos novos, e aí entra os E-Sports que terão arena própria na feira e cujas disputas já recebem inscrições. Para mais informação, segue o link: https://feiradoconhecimento.com.br/

Olho vivo

Para minimizar a tragédia de roubos e furtos de celulares, existem programas governamentais, detecção de localização ou de movimento para os casos mais abruptos, mil senhas, biometria e outras diversas ferramentas. Porém, continua-se roubando muito.

No mundo, não apenas no Brasil. São Paulo, Londres, Lisboa. Essa praga deu origem a mais uma abordagem trazida pela Vivo que lançou a chamada Proteção Rua. Por 5 reais por mês, o cliente pode cadastrar até 20 locais seguros. Nesses locais seguros, tudo funciona. Saindo de lá, os apps mais sensíveis tipo bancos ou mensageria ficam bloqueados automaticamente.

Dia branco no Atlântico

O Instituto Atlântico e a M. Dias Branco anunciam parceria para capacitar gestores em temas estratégicos como Ciência de Dados e Aprendizado de Máquina (Machine Learning). A formação está sendo conduzida por meio do Atlântico Avanti, unidade educacional do Instituto voltada à qualificação em tecnologias emergentes, com o objetivo de fortalecer a cultura de dados na organização e preparar suas lideranças para a tomada de decisões baseada em evidências.

Nesta etapa inicial, participam 20 gestores, entre gerentes, coordenadores e especialistas.

Trust Control convida

Trust Control convida profissionais da segurança cibernética para a 2ª edição do Trust Summit 2025, a ser realizado no dia 30 de outubro, no Hotel Praiano, em Fortaleza. O evento, organizado pela Trust Control, trará palestra de Longinus Timochenko abordando o tema "Transformando risco cibernético em risco de negócio". "Ele também conquistou o título mundial de Consultor de Cibersegurança em 2022, 2023 e 2024", diz a empresa.