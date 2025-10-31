Casa Azul na Feira do Conhecimento

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CE, BRASIL, 10-10-2025: Filipe Dummar. palestra da Carla Esmeraldo, no espaço O POVO / Casa Azul. Siara Tech Summit, evento realizado pelo SEBRAE no Centro de Eventos do Ceará. (Foto:Aurelio Alves / Jornal O POVO)

A Casa Azul Ventures estará com estande na Feira do Conhecimento 2025 que ocorre de 6 a 8 de novembro no Centro de Eventos. A programação é imensa, mas atenção para o Conexão & Capital que mira inovação aberta no Estado do Ceará - justamente a expertise da aceleradora.

O público pode esperar um encontro de corporações, negócios de base tecnológica e gestores de fundos de investimento em uma dinâmica voltada à integração entre inovação e capital. Presença confirmada de representantes das seguintes investidoras em negócios digitais: Triaxis, Ventiur, Rise Investimentos, Cedro Capital, Darwin.

A Feira do Conhecimento é promovida pela Secitece (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará), e sua titular, Sandra Monteiro, esteve conosco na última edição da live do Tecnosfera. Está, portanto, disponível no YouTube.

Simpress em Fortaleza

A Simpress é especializada em outsourcing (venda, locação e gestão) de equipamentos de TI, a exemplo de notebooks, smartphones e impressoras. A empresa anuncia a criação de uma nova estrutura comercial, operacional e de serviços em Fortaleza, que se soma ao já existente hub logístico. Motivo? “Ritmo acelerado de crescimento no estado: somente no primeiro semestre de 2025, (...) registrou alta de 64% em seu faturamento”, aqui no estado, declara. Cerca de 40 profissionais estarão envolvidos na operação.

Impacto Produtivo 2025

Foi divulgado o resultado do edital Impacto Produtivo 2025. Os dez empreendimentos selecionados iniciam agora a Jornada Bora Impactar, etapa promovida pelo programa Corredores Digitais, composto por mentorias e afins. O investimento declarado é de R$ 250 mil e busca inovar em modelos de negócio cujo impacto seja comunitário.

Hostweb

A Hostweb disponibiliza gratuitamente o Diagnóstico de TI Hostweb. A ferramenta promete, por meio de um questionário, apoiar gestores na identificação de pontos de melhoria com foco em três eixos centrais: segurança cibernética, disponibilidade e maturidade tecnológica.

A análise das respostas é feita em até 24 horas úteis, e observa firewalls, backups, autenticação multifator (MFA), e treinamentos internos e outros.

O Mêntore e a didática

O Mêntore divulga uma série de ações internas envolvendo conscientização sobre segurança digital. Na pauta: prevenção a fraudes e privacidade de dados. Sedes da São Paulo Vila Olímpia e Fortaleza. Interessante perceber que as ações foram voltadas para as áreas de “Compliance, Prevenção a Fraudes e Segurança da Informação em uma campanha conjunta, com (...) o Marketing”.

Houve uma época em que crime cibernético era assunto da TI exclusivamente. CEO’s apenas pagavam a conta, aliás bem chateados. Hoje, qualquer um que clique em um link indevido pode expor toda a infraestrutura. P

or isso, a exemplo do Mêntore, é preciso que “A programação [inclua] uma ampla agenda de atividades, palestras, dinâmicas, gincanas e campanhas educativas”. O crime cibernético se popularizou, e suas sofisticações deram origem a cuidados mil.

Plataforma de diagnóstico

A Neurolaudos é uma plataforma cearense que automatiza etapas das avaliações psicológicas. Fala em reduzir até 80% do tempo de produção de laudos. “De cerca de 12 horas para apenas 2”, exemplifica. Tem atenção nos diagnósticos de autismo e TDAH.

