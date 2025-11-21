Transformai as velhas formas do viver

Foto: Netflix/Divulgação "O Mundo Depois de Nós" se passa em cenário após um ataque cibernético

Cloudflare é um serviço que, digamos, aproxima aquilo que o usuário pede à internet ao provedor que distribui aquele conteúdo. Se coloca como uma camada intermediária, mais próxima. Para isso montou pontos de conexão em 330 cidades em mais de 120 países.

Já que é ponto de conexão, por que não vender segurança cibernética e disponibilidade? Pois é. Promete 100% de disponibilidade e 90% de redução de tráfego malicioso. Mas... ocorre que a vida é dura. E já não dá para prometer muita coisa. Um incidente ocorrido na última terça-feira provou isso. Milhares de sites ficaram indisponíveis, paralisando muitos serviços importantes. Tanto que se fez notar, embora não tenhamos visto uma catástrofe na segurança dos dados envolvidos.

Chama atenção para a questão da infraestrutura. Há poucas camadas intermediárias, sustentando serviços essenciais. Todos, cada vez mais exigidos para que estejam sempre disponíveis. Bate à porta uma realidade: indisponibilidades maiores e com mais frequências tendem a ocorrer.

Essa é a lógica

A startup Vulkan, idealizada por um paulista e um cearense, acaba de ser adquirida por uma empresa nacional, a Celcoin. O cearense é o Antônio Pedro. Tratamos sobre essa empresa no mês de junho. O interessante é que, nessa época, os dois sócios se preparavam para a primeira contratação. Deu tudo certo e a Vulkan passou a ter um funcionário. Mas como uma empresa com um funcionário chama a atenção do mercado? É que a lógica é essa: a Vulkan vendeu uma ideia implementada. Os jovens inventaram uma plataforma colaborativa que ajuda na tomada de decisão. No mercado financeiro, se ajustou como uma luva à liberação de crédito - uma dor desse seguimento. Vender a ideia já materializada na forma de um código, é o produto. Essa é a lógica.

Flora

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) lançou durante sua participação na COP30 uma atendente virtual com o ótimo nome de Flora. Integrada ao WhatsApp, a Flora começa por tratar de informações sobre licenciamento, fiscalização, monitoramento ambiental e gestão florestal. Em segunda fase pretende ser a forma de registro dos serviços propriamente dito. Não apenas informações a respeito deles.

Barsa

A geração Z é formada por pessoas nascidas aproximadamente entre 1995 e 2010. São chamados de "nativos digitais" porque cresceram em um mundo já conectado à internet, com acesso fácil a smartphones. Ninguém aí abriu a enciclopédia Barsa. Pois bem, uma pesquisa da Pluxee sobre a Geração Z e as redes sociais destaca duas interessantíssimas tendências: a força grande da influência digital no que consomem. Eles e elas quando simpatizam com alguém, principalmente por meio de redes sociais, tendem a seguir seus hábitos de consumo. De produtos e ideias.

Outra questão importante é o "Detox Digital" em busca da Saúde Mental: a pesquisa mostra que 67% de quem respondeu declara a redução do tempo online, indicando uma preocupação com a saúde mental e o bem-estar. Isso significa outra mudança de comportamento dessa geração que já, já chega à liderança das massas e das empresas.



