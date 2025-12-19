Conexão & Capital: R$ 100 milhões em investimentos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-11-2025: Conexão e Capital e a premiação do Ceará Awards da Casa Azul no Centro de Eventos . (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Resultados positivos do Conexão & Capital vão surgindo após o desenvolvimento das conversas iniciadas na Feira do Conhecimento, ocorrida em novembro último. Secitece (Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará), Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico foram os facilitadores dessa parte da imensa programação. O Conexão & Capital consiste na aproximação de startups, investidores e grandes corporações, claro, olhando para uma agenda voltada à inovação e fomento.

Novos negócios, novos empregos, novas qualificações, novas formas de desenvolvimento econômico. Foram 153 rodadas agendadas, 127 efetivadas. Oportunizando R$ 100 milhões no giro da economia para o Ceará. Em breve teremos assinaturas de contratos, e um ambiente claro para os negócios. O que, progressivamente, irá aumentando os investimentos para as próximas edições do evento.

Capacitação nas férias

A IBM, em colaboração com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo cursos online gratuitos, com certificação, focados no desenvolvimento de habilidades práticas em IA e outras tecnologias emergentes. Trata-se de seis minicursos na plataforma IBM SkillsBuild.

O interessante é que os cursos prometem exemplos do mundo real para tornar os conceitos de IA mais acessíveis. Dois exemplos: O uso das tecnologias em shows, com direito a exemplo do "The Eras Tour", de Taylor Swift. Mais um: como a IA atua na Fórmula 1, com exemplos da parceria entre IBM e a Scuderia Ferrari.

Gestão Hospitalar

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) faz a gestão compartilhada de unidades de saúde no Ceará, e usa automação para melhoramento de fluxos das unidades de saúde geridas. Uma delas é o NoHarm.ai para auxílio de farmácia clínica. De acordo com um levantamento próprio, de janeiro a julho de 2025, nas unidades Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV) e Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), mais de 35 mil vidas foram impactadas.

Live só em 2026

As lives do Tecnosfera voltam em 2026. Fechamos o ano conversando com o CEO da Hostweb, Wladimir Soares. A empresa é cearense, atua há 20 anos no mercado, com o complexo tripé: espaço, velocidade e segurança cibernética. Nada fácil. E quanto mais a vida se digitaliza, mais grave e exigentes serão esses aspectos. A entrevista está disponível do Youtube do O POVO.

Carbono zero

A Faculdade Inbec anuncia iniciativa para compensação das emissões de carbono do seu curso de Engenharia Civil. Quer tornar a graduação, a primeira do Brasil a compensar integralmente suas emissões de CO₂. A Esphera Soluções Ambientais fará o monitoramento das emissões com uma plataforma de Business Intelligence (BI), onde serão inseridos dados a exemplo de consumo de energia, uso de combustíveis, mobilidade dos alunos, emissões fugitivas e geração de resíduos.

Com base nesses indicadores, o sistema calcula as emissões de acordo com o GHG Protocol, gerando relatórios periódicos e acompanhando a evolução das ações de redução.