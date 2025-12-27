2026, um ano para testar nossa resiliência

Foto: Solen Feyissa/Unsplash Rede social é muito famosa no Brasil: fator favorece para golpes cibernéticos na plataforma

Vimos acontecer incidentes cibernéticos de grande escala em 2025, incluindo o mais grave ataque registrado à ambiência financeira nacional. Olhando de perto, cada um de nós conhece pelo menos um caso bem-sucedido de golpe miúdo. Aquele pix de mil reais para socorrer um suposto familiar em dificuldade, mas que na verdade é um criminoso usando criatividade e poder de enganação.

A preocupação para 2026 é que, sendo ano eleitoral e de copa do mundo, os nervos estarão à flor da pele, e a atenção prejudicada. Além disso, as ferramentas de IA com simulação de voz e imagens, mais dominadas e baratas, logo a superfície de risco é gigantesca. O criminoso cibernético, cada dia mais sofisticado. A economia é pujante e as mãos das pessoas mais ágeis para manusear o app do banco. Mas e o preparo para a prevenção?

A ViperX, uma startup de proteção ofensiva, alerta para o uso de "Engenharia Social Realista", em que "80% dos e-mails de phishing já contam com geração baseada em IA produzindo textos perfeitos e contextualizados". Ou seja, acabou aquela pista do erro gramatical indicando estrutura insipiente.

Decolar

A Decolar se apresenta como líder em tecnologia de viagens da América Latina. E ela aprofunda essa experiência de programar os múltiplos aspectos de uma viagem por meios digitais, ao anunciar a assistente virtual de nome SOFIA. Diferente das ferramentas conversacionais mais conhecidas, a SOFIA não opera no WhatsApp, mas sim por telefone. E isso já muda muita coisa da lógica.

A empresa promete uma experiência inédita ao estabelecer o atendimento pela primeira assistente virtual de viagens com IA generativa. A metodologia já processa mais de 2.500 chamadas por dia, de tal forma que apresenta redução de 37% nas transferências para agentes humanos.

A Etice tem razão

Estudo divulgado pela Etice (Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará), com assinatura de pesquisadores cearenses, do Consórcio Nordeste e do Banco Mundial joga luz sobre a "vantagem geoeconômica do hub cearense". Essa vantagem seria composta por uma série de ativos construída ao longo de diversos anos e gestões, de tal forma que estaríamos muito próximos de viabilizar "operações intensivas em transmissão, como computação em nuvem, jogos online, streaming, transações financeiras e inteligência artificial (IA) de alta demanda".

Cita o Cinturão Digital, os já anunciados Data Centers, a energia renovável, o reuso de água, o hub de cabos submarinos, como motor desse crescimento. Chamo atenção para um novo elemento: a formação dos garotos e garotas das escolas públicas profissionalizantes. Andréia Libório, Diretora da UFC de Quixadá - um campo temático à tecnologia, diz que o melhor material humano recebido lá, vem justamente dessas escolas. Presenciamos isso na final do Fábrica de Programadores, quando 9 dos 10 melhores projetos tinham exatamente essa origem.



