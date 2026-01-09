IEEE premia NVIDIA

Foto: Divulgação IEEE premia CEO da NVIDIA

O IEEE (Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos) se apresenta como a maior organização profissional técnica do mundo. Declara mais de 500.000 profissionais em nível global, e é dedicado ao avanço da tecnologia em benefício para a humanidade. Viés para o qual chamo a atenção, uma vez que a tecnologia desenvolvida pelo mundo inteiro é fruto da capacidade humana de transformar estudo e pesquisa, geralmente com financiamento de recursos públicos, em software, em hardware, em soluções.

A instituição anunciou outorga da Medalha de Honra IEEE de 2026, além de uma premiação de US$ 2 milhões, para Jensen Huang, fundador e CEO da NVIDIA. A NVIDIA é uma potência global quando se fala de velocidade e estabilidade de processamento, desde que chegou à GPU, unidade especializada em processamento gráfico.

São suas placas de vídeo que possibilitam o alto processamento gráfico que dá origem, por exemplo, aos gêmeos digitais, games, imagens de qualidade, e outros. A plataforma de computação também vem senda usada fortemente para possibilitar um sonho da indústria: um humanoide. E a evolução está sendo aceleradíssima.

Aplicação

Não é de hoje que a indústria sonha com um robô, um humanoide, que caminhe e se movimente de forma consistente, com articulações que sejam capazes de reagir a decisões rápidas, estabilidade, capacidade de mudar de direção, para diversos fins.

Em Las Vegas, recentemente, um androide foi apresentado com o nome de Atlas. Criado pela Boston Dynamics - cuja expertise a coloca entre as mais capacitadas para bons resultados. Os movimentos não apenas se assemelham aos dos seres humanos, mas são evoluções disso.

A aplicabilidade anunciada é para trabalhos domésticos e industriais, no entanto o perfil que o apresentou ao mundo foi o "Hoje no mundo militar". Pois é, necessita-se de um segmento pujante, trilionário, para sustentar as pesquisas até que se torne viável e traga retorno. Guerra dá muito dinheiro. E até onde enxergo, a indústria de trabalhos domésticos não tem esse orçamento.

704 Apps

A 704 Apps, empresa cearense de tecnologia, participou do G4 Traction - formação de lideranças e aceleração de negócios. A agenda ocorreu em São Paulo e reuniu o time C-level da empresa. O diálogo ocorreu com Dennis Wang, sócio criador da Easy taxi.

O G4 Traction é reconhecido pelos resultados alcançados junto às empresas participantes e tem como propósito contribuir para a geração de 1 milhão de empregos no Brasil. A 704 Apps trabalha um nicho muito interessante: mobilidade. É uma área maior, e mais cheia de projetos, do que pensamos.

Da expansão do que já existe ao desenvolvimento de necessidades novas. Além de manutençAo, segurança e novos serviços a serem embarcados.