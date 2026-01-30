Cearenses FlakeFlow e Straloo fazem captação

Foto: Divulgação Lucas Melo é fundador da Straloo

Duas startups cearenses fizeram boas captações. A primeira é a FlakeFlow que atua com soluções de organização de fluxos de trabalho digital. E a segunda é a Straloo, healthtech que desenvolve soluções digitais de avaliação e cuidado relacionadas à reabilitação musculoesquelética.

Ambas no Ninna Hub, elas conquistaram aproximadamente R$1,6 milhão no edital Smart Factory da Plataforma Inovação para a Indústria, promovida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em parceria com o BNDES, a ABDI e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O recurso é destinado ao estímulo de projetos focados em tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, como inteligência artificial, Internet das Coisas (IoT) e sistemas ciberfísicos, voltados à melhoria de eficiência e produtividade de micro, pequenas e médias empresas.

Navegar é preciso

O relógio atômico de Césio 133 do Ceará, instalado há dois meses, no datacenter da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em Fortaleza, figura no mapa do Observatório Nacional (ON) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). É em nível de NIC que são implementadas as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil, além de resguardar os registros de domínios '.br' e outras atribuições. Esse é aquele tipo de notícia que passa despercebido porque não gera sobrevivência imediata - nossa luta secular.

Mas veja, ter um relógio atômico significa participar de um grupo seleto capaz de dominar com precisão milimétrica a operacionalidade da internet. Dá importância ao Ceará. É mais importante que ter seis copas do mundo, no meu entendimento. Some-se isso ao ITA, aos Data Centers, à boa formação dos garotos e garotas das escolas profissionalizantes, e chame esse conjunto de ecossistema. Um ecossistema não acabado, claro, mas em formação, em desenvolvimento, claro. Com isso, mais que viver, navegar fica preciso.

Outsourcing de equipamento

A Simpress é especializada em outsourcing (venda, locação e gestão) de equipamentos de TI (PCs, notebooks, tablets, smartphones, coletores de dados e impressoras). Tem atuação nacional e escritório em Fortaleza por meio do qual atende o Governo do Estado do Ceará, 3 Corações e Pague Menos, Mercadinho São Luiz, Perícia Forense do Estado do Ceará e outros. Declara que encerrou o ano de 2025 com crescimento de 67% em seu foco de atuação em relação ao mesmo período do ano anterior. O desempenho estadual superou a média nacional da companhia, cujo avanço foi de 11%. O resultado é puxado principalmente pelo pilar de Impressão, que apresentou expansão de 116% frente ao ano anterior. Na sequência, o segmento de PC as a Service (PCs e notebooks) avançou 15%, demonstrando a consolidação e a aceleração dessas frentes de negócio dentro da operação local.