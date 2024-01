Após 30 anos, Wolney Oliveira deixa gestão da Casa Amarela da UFC

Foto: FCO FONTENELE Após saída do cargo, Wolney Oliveira fala sobre gestão de 30 anos na Casa Amarela da UFC

Após 30 anos à frente do órgão, o professor e cineasta Wolney Oliveira deixou nesta sexta-feira, 12, o comando da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da UFC. Servidores do órgão divulgaram nota destacando legado de avanços da gestão.

“Durante mais de três décadas o Professor e Cineasta Wolney Oliveira dedicou sua vida com afinco a fazer o seu melhor em prol da Casa Amarela Eusélio Oliveira. Agora, Wolney Oliveira deixa seu legado como Diretor da Casa para desbravar uma nova jornada de sucessos e realizações e aqui deixamos registrado a gratidão”, diz a nota.

Entre as várias conquistas da gestão de Wolney, o equipamento destaca a aquisição, ainda em 1998, de uma casa na Avenida da Universidade onde ocorreu construção e implantação do Núcleo de Cinema de Animação do Ceará (Nuca), uma cozinha e uma sala de edição. O equipamento, adquirido com recursos do Mecenato Estadual do Ceará, viria a ser doado para a Universidade Federal do Ceará, ampliando em 30% a área física da CAEO.

Wolney também é criador do Festival Ibero-americano de Cinema (Cine Ceará), que teve sua 33ª edição em 2023. O novo diretor da Casa Amarela ainda deverá ser indicado pela administração superior da UFC.