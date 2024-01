PDT quer fidelidade de deputados "de saída"

Foto: FERNANDA BARROS Flávio Torres, em participação no programa Jogo Político

Recém-empossado como presidente da Comissão Provisória que comanda o PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres destacou nesta segunda-feira, 15, determinação da lei eleitoral brasileira que veta manifestações favoráveis de políticos a pré-candidatos de outras coligações. Neste contexto, o novo dirigente pedetista cita explicitamente a situação dos 14 deputados estaduais, aliados do senador Cid Gomes (PDT), que atualmente tentam justificar uma desfiliação do PDT. "Eles pediram para sair, mas tecnicamente continuam filiados no PDT", explica. "Portanto, se o partido lançar um candidato com o número 12, nesse município eles não podem subir no palanque de nenhum outro candidato que não seja o 12. Ele pode não apoiar o 12, mas não vai apoiar outro", diz, sinalizando que o PDT deve cobrar cumprimento da previsão legal.

Materiais

Neste sentido, Torres destaca que o veto legal também se aplica a materiais de campanha e para o caso de Fortaleza, onde muitos cidistas desejam apoiar candidatura do PT. "Não podem constar em nada", afirma.

Federais

Durante entrevista ao podcast Jogo Político, do O POVO, o novo presidente do PDT Ceará também destaca que nenhum dos 4 deputados federais aliados de Cid fez ainda qualquer sinalização real de que irá deixar o partido.

Estoque

Aplicativo Mais Saúde, da Prefeitura de Fortaleza, recebeu atualização importante que disponibiliza a lista completa de medicamentos oferecidos pela rede municipal, assim como situação do estoque de 123 itens.

Alô, Sarto!

Sindifort e outras entidades de servidores de Fortaleza lançam amanhã, em ato marcado para 8h30min na Praça da Bandeira, a campanha salarial de 2024. Categorias cobram taxa geral de 9,35% de reajuste.

Empreender

A Associação de Jovens Empreendedores (AJE) elegeu ontem o empresário Lucas Melo como novo coordenador geral da entidade. Nova diretoria irá liderar a organização durante o período de 2024-2025.

MPCE

Novo procurador-geral de Justiça, Haley Filho empossou ontem Lucídio de Queiroz Júnior e Luiz Alcântara Andrade nos cargos de vice-procurador-geral de Justiça e vice-corregedor-geral do MPCE, respectivamente.

Foto: FERNANDA BARROS Evandro Leitão

Evandro entra de vez no jogo

Evandro Leitão decidiu ontem oficializar de vez sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Em nota divulgando a apresentação de seu nome como candidato, Evandro destaca projeto de Camilo Santana (PT) e fala em "integração" com Elmano e Lula.

Adversários?

Na publicação, Evandro Leitão diz também ter "todo respeito" por outros pré-candidatos do PT, citando os deputados Guilherme Sampaio, Luizianne Lins e Larissa Gaspar, e o assessor especial Artur Bruno.

TRE-CE

Coincidência ou não, o anúncio do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará acontece poucas horas após o PDT cobrar o mandato do deputado em ação na Justiça Eleitoral por suposta infidelidade partidária.

Horizontais

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) concede prazo extra para entrega de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), contemplando alunos que fizeram algum curso de especialização da autarquia entre 2018 e 2022, mas não concluíram a produção acadêmica. Todas as orientações estão no site esp.ce.gov.br.