Sarto: "Sou da periferia de verdade"

Foto: Joao Filho Tavares Prefeito José Sarto

Em discurso que parece antecipar uma das estratégias da gestão para a eleição deste ano na Capital, o prefeito José Sarto (PDT) voltou a reforçar ontem suas origens na periferia de Fortaleza, com infância no bairro Barra do Ceará. "Eu sou da periferia, e sou da periferia de verdade (...) tem muita gente que diz que é (da periferia), mas é 'de bairro', como diziam antigamente", disse ontem, em entrevista ao podcast do vereador PP Cell (PSD). Em vídeos recentes da gestão nas redes, o prefeito tem reforçado grande concentração de ações da administração em áreas mais pobres de Fortaleza. Adversários enxergam no discurso uma "preparação" do prefeito para disputar reeleição contra o PT, partido que sempre atribuiu à gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) um foco maior na área nobre da cidade.

Carnaval

Na mesma entrevista, José Sarto também questionou "veto" recentemente promovido pelo governo Elmano de Freitas (PT) para gastos em festas de Carnaval. "Eu estranho a galera da cultura não estar reclamando"

Reajuste

Sindifort e outras entidades de servidores municipais lançaram ontem em ato na Praça da Bandeira a campanha salarial de 2024 para as categorias. Entidades cobram resposta da gestão José Sarto (PDT) e reajuste em 9,35%.

Alô, prefeito!

Leitora denuncia situação complicada de uma árvore localizada na passagem da Via Expressa com a avenida Raul Barbosa, em tempo de cair sobre a via. Com época de chuvas chegando, poda fica mais que urgente.

Mercado

Após anos de impactos da Covid-19, setor de eventos voltou com tudo em 2023. Com 15 anos de atuação na área, o Grupo Newlight diz ter encerrado o ano com mais de 40% no faturamento, com congressos, stands e shows.

Novos...

O curso Novos Talentos, realizado pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com O POVO, está com inscrições abertas até 14 de fevereiro. O programa oferece aulas teóricas e práticas para estudantes de jornalismo.

...Talentos

Vagas estão abertas para alunos de jornalismo, residentes em Fortaleza, que estejam a partir do 4º semestre do curso. Curso é o principal canal de entrada no Grupo O POVO. Inscrições em fdr.org.br/novostalentos.

Sem novo adiamento

Presidente do PSB-CE, Eudoro Santana garante filiações do senador Cid Gomes (PDT) e aliados no partido em 4 de fevereiro. Na primeira leva, entram no partido, além do próprio Cid, prefeitos e lideranças hoje no PDT. Deputados ficam para depois.

Demarcação

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) e a Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará (Sepince) realiza duas audiências públicas importantes para a área.

Debates

A primeira acontece hoje às 9h, na Escola Indígena Jenipapo-Kanindé, no Aquiraz, e trata da demarcação de terras para aquele povo. O segundo ocorre amanhã às 9h, na Escola Indígena Tremembé de Queimadas, em Acaraú.

Horizontais

Vem aí a 1ª corrida Autismo Run, marcada para 28 de abril na Beira Mar. Serão diversos percursos disponíveis, com preocupação especial para a inclusão. Doações irão para a Associação Fortaleza Azul, que trata de crianças dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Informações em https://shorturl.at/rHNT5.