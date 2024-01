Sem política, Lula tem agenda única no Ceará

Foto: Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Pela terceira vez desde o início do mandato, o presidente Lula (PT) desembarca hoje em Fortaleza para ato de lançamento da nova sede do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará. Ocorrida no momento em que se acirram bastidores da disputa interna do PT pela pré-candidatura da sigla à Prefeitura de Fortaleza, passagem do presidente terá uma espécie de "pacto" entre petistas para evitar que a questão eleitoral entre em pauta. "Não pegaria bem, todo mundo é candidato igual", diz um petista. Uma das principais lideranças da sigla, o deputado José Guimarães (PT) também é direto: "Só vai mesmo para o lançamento do ITA, não tem outra agenda. Foi o que nós combinamos", afirma. Com isso, petistas evitam "ciumeira" entre adversários ou que a imagem de Lula seja utilizada para favorecer uma ou outra pré-candidatura.

Peixe grande

Nunca é demais lembrar: partido tem hoje cinco pré-candidatos na disputa, com Artur Bruno, Evandro Leitão, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e Luizianne Lins. Ideia é que o debate só fique acirrado em março.

Debate

Pauta legislativa de 2024 promete muito acirramento ideológico em Fortaleza. Apenas nos primeiros dias do ano, vereadores apresentaram vários projetos polêmicos que prometem polarizar a Casa, principalmente pela direita.

Democracia

Vereadora Adriana Almeida (PT) propôs na Câmara Municipal a criação do Dia Municipal em Defesa da Democracia. Data seria comemorada em 8 de janeiro, em alusão ao desmonte de atos golpistas de 2023.

Atraso

Decon do MPCE multou em R$ 12,3 milhões a Venture Capital Participações e Investimentos S/A, responsável pelo Hard Rock Hotel no Ceará. Empreendimento na Praia da Lagoinha está com dois anos de atraso.

Agora vai

Após muita reviravolta, o Solidariedade enfim confirmou o ex-deputado George Lima como novo presidente da sigla no Ceará. Articulação é de Chiquinho Feitosa (Republicanos) e "toma" a sigla da base de Capitão Wagner (UB).

Reviravolta

No ano passado, Wagner chegou a anunciar a adesão do Solidariedade à sua pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Dias depois, no entanto, Chiquinho "puxou" partido de volta para a base de Elmano de Freitas (PT).

Foto: FERNANDA BARROS Deputada Larissa Gaspar (PT)

Larissa e as pesquisas

Pré-candidata do PT à Prefeitura de Fortaleza, a deputada Larissa Gaspar (PT) criticou realização de pesquisas eleitorais que não incluam todos os concorrentes do partido. "A exclusão naturalmente leva ao favorecimento de alguns", diz.

É carnaval

Banda Luxo da Aldeia com duas apresentações neste fim de semana. A primeira é grátis e ocorre hoje, das 19h às 22h, na Praça do Ferreira. A segunda é no sábado, no Raiz Cozinha Brasileira, na Washington Soares.

Coisa boa

Projeto Jazz em Cena abre a temporada de 2024 neste sábado, às 19h, no CCBNB Fortaleza. Apresentação será comandada pelo saxofonista Márcio Resende, que recria grandes clássicos de espetáculos da Broadway.

Horizontais

Por falar em jazz: rodas boas com o ritmo ocorrem toda quarta-feira no Simpatizo Amor de Bar, na Aldeota, sempre a partir das 20h, com o trio Moacir Bedê, André Benedecti e Fábio Amaral. /// O Farias Brito é 7 vezes campeão do Brasil no Enem. Neste ano, 21 alunos FB tiraram nota máxima em matemática no Enem.