Lula no Ceará acirra de vez clima no PT

Foto: FCO FONTENELE Lançamento da pedra fundamental da construção da unidade do ITA na Base Aérea de Fortaleza, com a presença do presidente Lula

.Mais do que lançar base do novo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará, passagem de Lula (PT) ontem pelo Estado acabou expondo também o nível do acirramento na disputa do PT pela pré-candidatura da sigla à Prefeitura de Fortaleza. Antes mais restritas aos bastidores, divergências entre lideranças locais ficaram públicas após Luizianne Lins (PT) não comparecer ao ato e sua assessoria divulgar dura nota justificando a situação. Chegando a citar "violência política", a equipe da deputada atribuiu a ausência a restrições que a petista teria sofrido na última passagem de Lula por Fortaleza organizada pelo Ministério da Educação (MEC). Chefe maior da pasta, Camilo Santana (PT) acabará sendo uma das principais vozes do PT no momento de definição da candidatura da sigla, assim como Luizianne.

Psol

A professora Maya Eliz lançou nesta semana pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo Psol. Com isso, o partido tem agora dois nomes já lançados para a disputa, com Tecio Nunes Salgado também no páreo.

Grupos

Anúncio de Maya, que poderá ser a 1ª candidata trans na disputa da Capital, foi repercutido por aliados do deputado Renato Roseno (Psol). Já Tecio integra grupo da secretária Adelita Monteiro (Juventude), sua esposa, na sigla.

Arquitetura

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU-CE) elegeu a arquiteta Brenda Rolim Chaves como nova presidente do órgão para o triênio 2024-2026. Ela será a primeira mulher eleita para o comando da entidade.

Varejo

Presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Ceará (Seacec), Fabiano Barreira integrou delegação brasileira na National Retail Federation 2024, renomado evento do varejo em Nova York.

Ironias

Na loja de atendimento da Enel na Rua Des. Leite Albuquerque, além do enorme chá de cadeira, os clientes não podem ter... energia elétrica. Todas as tomadas são tapadas. Nada de carregar celular ou notebook. Complicado.

Polarização

Pauta legislativa de 2024 promete muito acirramento ideológico em Fortaleza. Apenas nas primeiras semanas do ano, vereadores apresentaram vários projetos que prometem polarizar o plenário, principalmente pela direita.

Promotorias de Aquiraz

O procurador-geral de Justiça do Ceará, Haley Carvalho, assinou ontem o contrato para construção da nova sede das promotorias de justiça de Aquiraz. Obras começam nos próximos dias e têm previsão de conclusão em até sete meses.

ICC..

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) assinou nesta semana convênio com o Banco do Nordeste (BNB) para a concessão de bolsas de formação, nível mestrado, voltado para profissionais da saúde da região Nordeste.

..e BNB

Serão ofertadas bolsas integrais de mestrado para a realização de pesquisas na área de oncologia, com linhas como Biologia Molecular e Genética dos Tumores, Efeitos Adversos da Terapia Oncológica, Epidemiologia e outras.

Horizontais_

O Náutico Atlético Cearense terá marco significativo na próxima segunda-feira, 22, quando será inaugurada nova academia do clube. /// Evento ocorre às 9h da manhã e contará com a presença de vários sócios e convidados. /// Ato comandado por Jardson Cruz, presidente do Náutico.