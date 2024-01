TRE retoma amanhã recursos do PL Ceará

Foto: Divulgação TRE/CE  TRE-CE vai julgar caso de deputados do PL

.

De volta do recesso judiciário, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) retomará amanhã, 24 de janeiro, julgamento dos últimos recursos do caso envolvendo a cassação da chapa de deputados estaduais do PL do Ceará na eleição de 2022. Como o biênio da juíza Kamile Moreira como integrante na Corte se encerrou em 21 de janeiro, os últimos embargos do PL "voltarão" para julgamento com nova relatoria do juiz substituto Rogério Feitosa Carvalho Mota. Os recursos contestam decisão do TRE-CE que cassou, em maio do ano passado, toda a chapa da sigla que disputou vagas na Assembleia na eleição de 2022. Com isso, perderiam mandatos todos os parlamentares estaduais do PL, incluindo Carmelo Neto, Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. Ainda cabem, no entanto, recursos ao Tribunal Superior Eleitoral.

PL Ceará

Vale lembrar que, à época da apresentação dos recursos, o PL Ceará era conduzido pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (PL). Hoje, a sigla é comandada no Ceará pelo deputado Carmelo Neto (PL).

TRE-CE

Por falar em TRE-CE: o TJCE formou, em eleição interna, lista tríplice com os advogados André Garcia Xerez Silva, Edgar Belchior Ximenes Neto e Arsênia Parente Brackenfeld para juiz da Corte na vaga de jurista.

Jurista

Nomes já foram enviados pelo TRE-CE ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que depois encaminha a lista para nomeação do presidente Lula (PT). O escolhido fica dois anos na Corte, na vaga que era de Kamile Moreira.

Curso novo

A UFC tem uma novidade para o Sisu 2024, com o novo curso de Bacharelado em Ciência de Dados. Esta é a primeira vez que o curso entra no rol de diplomas oferecidos pela universidade. Inscrições já estão abertas.

Casa Civil

Visto como uma das "caras" da articulação pelo Hidrogênio Verde no Ceará, o economista Célio Fernando Bezerra deixou a secretaria-executiva de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Governo do Estado.

"Ciclo"

Em conversa com a coluna, o economista falou em "ciclo fechado" e planos de retorno à iniciativa privada. Futuro da pasta é incerto, visto que a própria mobilização pelo Hidrogênio Verde está hoje pulverizada em outras pastas.

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita é entrevistada em entrevista à rádio O POVO CBN.

Luizianne, Camilo e o PT

Gente "graúda" no PT Ceará parece ter estranhado ausência e reação de Luizianne Lins (PT) durante passagem do presidente Lula (PT) pelo Ceará. Destacam que climas tanto no evento quanto no partido hoje têm sido de "tranquilidade".

Elmano

Muitos destacam com entusiasmo, por exemplo, prestação de contas feita por Elmano de Freitas (PT) em reunião da executiva do partido no último sábado, algo que Camilo Santana nunca teria feito em oito anos de gestão.

Acrísio

"Nosso companheiro Elmano foi além. Participou integralmente do evento e ouviu democraticamente todas as críticas e sugestões de todos os dirigentes (do PT)", celebra o ex-deputado Acrísio Sena (PT).

Horizontais

A Aled - Empresa de iluminação inaugura, em clima de festa, nova unidade hoje, a partir das 19h, na avenida Barão de Studart, 1361. /// Prefeito José Sarto anuncia hoje, em evento às 15h no Paço Municipal, edital do maior concurso municipal para área da saúde. Ao todo, serão 2,2 mil novas vagas.