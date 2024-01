Elmano irá a Haddad por aditivo para levar Transnordestina até o Pecém

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23.01.2024: Elmano de Freitas, governador do Ceará, participa da solenidade de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará.

por Yuri Gomes – especial para O POVO

O governador Elmano de Freitas declarou que vai buscar aditivo para levar a Transnordestina até o Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira, 23, durante a assinatura da ordem de serviço dos lotes 4 e 5 da ferrovia no Ceará.

“Estou indo a Brasília conversar com o ministro Haddad (Fazenda) para garantir o aditivo e ter todos os recursos necessários para chegar até o Pecém”, disse.

Elmano afirmou que a obra dos 608 km de ferrovia no Estado deve custar 6,5 bilhões no total, mais 2 bilhões de aditivo no Pecém.

Os lotes 4 e 5 correspondem ao trecho entre Acopiara, Piquet Carneiro e Quixeramobim, um percurso de 101 km. A estimativa é que as obras gerem 1.300 empregos diretos e 1 bilhão em investimento.

O evento contou com a presença do diretor-presidente da Transnordestina Logística SA, Tufi Daher e autoridades como o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e o diretor da Sudene, Heitor Freire.

por Yuri Gomes – especial para O POVO