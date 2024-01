Rodger Rogério comemora 80 anos com show no Cineteatro São Luiz

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 20-01-2024: Fotos: Rodger Rogério. (Foto: Yuri Allen/Especial para O POVO)

Lenda viva da geração conhecida por “Pessoal do Ceará”, o músico e ator cearense Rodger Rogério fará show especial neste domingo, 28, no Cineteatro São Luiz, no Centro de Fortaleza. A apresentação, marcada para às 18h, ocorre no dia do aniversário de 80 anos do músico, que brilhou nos anos 1970 ao lado de nomes como Belchior e Ednardo.

Cantor, compositor e violinista, Rodger Rogério também teve destaque recente como ator em filmes como “Bacurau”, “Greta” e “Pacarrete”. Segundo nota do São Luiz, a apresentação contará com participação de boa parte da família do cantor, como o irmão Rogério Franco, os filhos Pedro Rogério, Daniela Rogério, Flávia Rogério, Rami Rogério, Mayra Rogério e Tainá Rogério, e as netas Julia Fiore e Lucy Rogério.

“O show integra uma série de atividades em comemoração a essa data marcante para esse grande mestre da música do Ceará para o Brasil e marca também o lançamento do disco em que Rodger interpreta canções de dois compositores conterrâneos: seu irmão, Rogério Franco, e Alan Mendonça”, destaca nota do São Luiz.